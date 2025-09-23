台股標的 逢回偏多布局

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

聯準會宣布降息1碼，美、台、日與韓股齊創新高。在關稅風險淡化與降息循環啟動的背景下，股市評價面仍具上行潛力。投信法人表示，在此利多環境下，投資人可考慮透過台股基金布局台股，把握逢回偏多布局機會。

根據CMoney統計，截至9月22日，今年來台股基金表現亮眼，138檔台股基金平均報酬率達18.5%，展現出靈活策略調整的優勢。表現前五名包括合庫台灣、合庫台灣高科技、富邦新台商、富邦日盛、街口中小型等基金，報酬率皆突破32%，顯示在資金寬鬆與創新驅動下，台股基金具備攻守兼備的操作特性，為投資人提供具成長性的選擇。

富邦投信表示，第3季股市多頭且估值獲得向上修復的三大核心因素包括AI軍備競賽下的需求殷切、川普關稅政策影響雷聲大雨點小，以及聯準會降息使市場資金寬鬆。進一步觀察本波2023年迄今的AI熱潮拉動股市行情，與1999年科技泡沫化前四年股市大多頭做比較可見，目前市場不論估值或漲幅都並未過熱。但仍須留意後續經濟與企業獲利基本面的表現仍將是支持多頭續升關鍵。富邦新台商基金經理人謝尚瑾指出，雖然關稅與降息等政策因素曾一度影響市場，但目前看來其最大影響期已過。雖可能面臨漲多後的雜音干擾，適度回檔反而有助於盤勢健康發展。盤面觀察的重點，將聚焦於具長期產業地位與發展潛力的趨勢。AI熱潮預期仍將延續，但基本面將愈加關鍵；此外，隨著2奈米新製程逐步邁向量產，半導體耗材廠商也迎來新商機，可持續關注。

合庫台灣基金經理人顧克勤表示，受惠於AI應用面需求持續擴大，帶動AI供應鏈、半導體等相關企業獲利成長優於市場預期，促動市場資金往AI相關領域的個股集中。

