第4季基金投資趨勢／股優於債 聚焦科技及日本

瀚亞投信指出，儘管第4季股市可能面臨震盪，但隨著不確定性逐漸消除，加上人工智慧（AI）需求持續強勁、美國聯準會（Fed）進入寬鬆循環，預期股市表現仍將優於債市。瀚亞投信建議，股債多重收益組合基金可占三成；股票基金占40%，聚焦台美科技及日本；純債券基金占30%，以非投資等級債搭配優質公司債基金。

瀚亞投信投資長林如惠表示，上半年因提前拉貨與消費動能推升，經濟成長超出預期；但下半年將逐步降溫，短期股市可能進入盤整階段，建議投資人採分批布局策略，成長與防禦並重，以因應市場波動並掌握投資機會。

瀚亞多重收益優化組合基金目前股債配置為55%：45%，股票部位聚焦新興市場、AI及「川普交易」等具潛力主題，並維持區域分散配置；債券方面則偏好信用債優於公債，存續期間採中性偏短策略，並將信用債投資重心轉向收益導向策略。

該基金目前以非投資等級債占25.3%最多，再來是全球股票的24.7%、美股的19.9%、投資等級債的16.8%。如果選擇新台幣月配息級別，半年來的年化配息率已提高到7.16%-7.62%。

在股票基金部分，瀚亞投信建議可配置30%在美股及台股科技基金、10%在日本股票基金。其中，瀚亞美國高科技基金在操作策略上，逐步降低人工智慧（AI）半導體與硬體持股比重，並提高次產業族群配置，使投資組合更趨平衡。基金操盤團隊除了持續看好AI加速器及相關受惠供應鏈外，也看好能協助企業整合分散資料、建立基礎架構的業者。

另外，瀚亞高科技基金短中長期績效表現穩健，投資組合聚焦台股電子零組件、電腦與周邊設備及半導體IC設計等領域，讓投資人能直接參與AI浪潮下的受惠供應鏈。基金操盤團隊認為，AI仍將是第4季的主流類股之一，也是支撐台股的重要力量。

在日本市場方面，石破茂辭任後，市場反應正面。瀚亞投信指出，雖短期日股可能震盪，但企業基本面穩健，日本經濟成長重回正軌，將為日股提供支撐。瀚亞日本動力股票基金採自下而上的選股策略，精選具長期成長題材且價格被低估的個股。在產業分布上，這檔基金目前以工業股占30.4%最多，其次是原物料股的16.9%。

在純債券基金方面，瀚亞投信建議，20%可配置在瀚亞全球非投資等級債券基金，10%在瀚亞優質公司債基金。兩檔都是布局全球的債券基金，都以美國公司債為主；前者聚焦較高評等及短天期的非投資等級債，嚴控下檔風險以穩健累積長期收益，後者則主要鎖定A級以上債種。

瀚亞投信認為，美國經濟軟著陸機率高，總體經濟風險減弱，債券仍具投資機會，建議投資人掌握「中短天期、高品質、防禦性」三大原則。隨著Fed進入降息階段，債券價格有望回升，加上企業基本面穩健，投資等級債違約率較低，具防禦性，且目前殖利率高於歷史均值，提供穩定息收機會。

至於非投資等級債，瀚亞投信指出，全球信用市場利差處於歷史低位，美國經濟雖放緩但無衰退風險，市場未見過熱或錯配現象，企業財務體質健康，建議以高品質非投資等級債為主要配置標的。