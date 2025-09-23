短債 ETF 規模、受益人 雙增

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

聯準會FOMC會議日前落幕，如市場預期重啟降息1碼，更新點陣圖後今年內預期還有再降2碼的機會。投信法人建議，在政策不確定性依然存在下，短天期債因利率風險較低，又兼具收益，相關ETF可望持續獲得投資人青睞布局。

觀察近一周各天期債券ETF的規模與受益人變化，短天期債券ETF表現一枝獨秀，規模與受益人同步成長，規模增加近7.1億元，受益人大增6,789人，優於中長天期債券ETF。

群益ESG投等債0-5（00985B）經理人謝明志表示，聯準會重啟降息循環，但委員意見紛歧明顯，關稅帶來通膨影響仍待觀察，未來降息節奏與強度仍難以掌握，等待時間長短有別對於資產表現亦有影響。在利率環境變化難料下，短天期投等債優勢在於其存續期間較短，對利率波動敏感度較低，有助降低投資債券所承擔的利率風險，也能提供收益。成熟市場ESG BBB級短天期公司債不僅流動性佳，在收益水準上領先一般投等債，重視ESG經營發債企業在營運與長期獲利上穩健，相關ETF是可多加善用工具。

