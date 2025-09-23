野村看Q4 增加債券配置

野村投信認為，今（2025）年第4季持續關注美國經濟走向，這牽涉美國聯準會的降息步調，隨著股市來到高檔，短線波動也會增加，可適度增加債券投資比重，例如利率敏感度較高的投資級公司債、金融債既可參與降息利多，亦有助於降低股市波動的影響；股市方面，美國的成長股仍持續看好，另外亦可留意亞洲市場的投資機會。

野村投信投資長陳致洲表示，第4季最大課題是現在應該要追求風險或風險趨避，現階段需要留意風險性資產評價面位於偏貴的水準。

第4季投資配置建議將股市部位由加碼降低至中立，且選股將視績效勝出關鍵，相對看好受惠AI成長趨勢的成長股，以及成熟市場的金融股；區域則看好美國及亞股中的日本與新興亞洲；債券部位則由中立提升至加碼，新興美元主權債以及投資級公司債為首選，另外，建議減碼現金並加碼貴重金屬如黃金。

野村投信海外投資部主管呂丹嵐表示，美股能否延續漲勢可從三個方向分析，首先是企業獲利，先前企業因擔心對等關稅的影響，對於未來的企業獲利展望都比較保守，不過，第2季財報表現優於預期，企業對於未來展望正向看待，基本面有支撐；其次，聯準會降息趨勢確立，利率降低有助於支持股市維持在較高的評價水準；最後則是觀察市場的AI等主題趨勢是否能持續帶動投資信心。

美股仍有續漲機會，惟全球企業獲利皆有出現分化現象，選股顯得更加重要，並維持分散配置。

野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，要留意在降息後，公債可能出現如2024年利多出盡情況。由於市場對於各國財政赤字擔憂，預期20~30年長債殖利率仍會進一步上揚。

不過，對於風險性債券而言，美國降息所帶動的資金寬鬆將可望挹注債券價格進一步走高，成長前景看好；投資級債券建議布局新興美元主權債、全球金融債、全球短期債券及美國企業債；非投資等級債看好具有較高殖利率的新興市場及亞洲市場。