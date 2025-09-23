多重資產基金績效亮眼 靈活配置兼顧穩健與成長

國際股市近期頻頻刷新高點，資金熱度持續升溫，多重資產型基金表現同樣亮眼。統計今年以來績效前十強基金，報酬率介於19%至42%之間，全數超越台股大盤漲幅，展現靈活配置優勢，成為追求穩健與成長並重的選擇之一。

聯準會啟動降息循環後，綜合聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟、彭博最新研究指出，全球半導體市場在2025年有望成長15%，2026年再增長8.1%，主要受惠於人工智慧（AI）應用與電動車的快速普及。

根據CMoney統計至19日，其中：富邦中國多重資產型、富邦歐亞絲路多重資產型、聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產、兆豐日本優勢多重資產、富邦AI智能新趨勢多重資產型、統一全球動態多重資產、柏瑞新興動態多重資產、安聯AI收益成長多重資產，今年來績效達20%以上，表現搶眼。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，美股主要指數再創新高，回顧今年上半年經歷川普又一次強勢發起的貿易戰後，最終不難發現，消息面影響大於實質面，從企業端已經看到獲利恢復增長。

另方面，AI結構利基驅動的成長引擎，協助抵銷部分負面干擾。

莊凱倫建議，隨關稅影響放緩，S&P500企業今、明年的獲利也開始觸底上修；與此同時，寬鬆政策周期、增長的企業獲利和經濟動能，均有助多頭行情延續。面對一再創高的股市，策略上應可以收益打底，建構多元配置的核心布局。

其他市場方面，合庫入息優化多重資產基金經理人黃馨世補充，儘管美國加徵關稅，新興市場在2025年上半年表現仍優於預期，下半年可能放緩，以出口為導向的小型經濟體將面臨阻力。

聯合國食品價格指數顯示漲幅趨於溫和，且中國大陸商品供給過剩進一步壓低商品價格，若考慮通貨膨脹，名目的增長率會有明顯變化，新興市場未來幾季可能會出現更廣泛的降息趨勢。

阿根廷在連續兩年經濟萎縮後，預計將領先拉美地區。但需要留意歐非中東經濟成長呈現普遍下行趨勢，且根據領先指標，尚未出現任何反轉跡象。