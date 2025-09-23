多重資產基金績效亮眼 靈活配置兼顧穩健與成長

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
多重資產基金，績效靚。聯合報系資料照
多重資產基金，績效靚。聯合報系資料照

國際股市近期頻頻刷新高點，資金熱度持續升溫，多重資產型基金表現同樣亮眼。統計今年以來績效前十強基金，報酬率介於19%至42%之間，全數超越台股大盤漲幅，展現靈活配置優勢，成為追求穩健與成長並重的選擇之一。

聯準會啟動降息循環後，綜合聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟、彭博最新研究指出，全球半導體市場在2025年有望成長15%，2026年再增長8.1%，主要受惠於人工智慧（AI）應用與電動車的快速普及。

根據CMoney統計至19日，其中：富邦中國多重資產型、富邦歐亞絲路多重資產型、聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產、兆豐日本優勢多重資產、富邦AI智能新趨勢多重資產型、統一全球動態多重資產、柏瑞新興動態多重資產、安聯AI收益成長多重資產，今年來績效達20%以上，表現搶眼。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，美股主要指數再創新高，回顧今年上半年經歷川普又一次強勢發起的貿易戰後，最終不難發現，消息面影響大於實質面，從企業端已經看到獲利恢復增長。

另方面，AI結構利基驅動的成長引擎，協助抵銷部分負面干擾。

莊凱倫建議，隨關稅影響放緩，S&P500企業今、明年的獲利也開始觸底上修；與此同時，寬鬆政策周期、增長的企業獲利和經濟動能，均有助多頭行情延續。面對一再創高的股市，策略上應可以收益打底，建構多元配置的核心布局。

其他市場方面，合庫入息優化多重資產基金經理人黃馨世補充，儘管美國加徵關稅，新興市場在2025年上半年表現仍優於預期，下半年可能放緩，以出口為導向的小型經濟體將面臨阻力。

聯合國食品價格指數顯示漲幅趨於溫和，且中國大陸商品供給過剩進一步壓低商品價格，若考慮通貨膨脹，名目的增長率會有明顯變化，新興市場未來幾季可能會出現更廣泛的降息趨勢。

阿根廷在連續兩年經濟萎縮後，預計將領先拉美地區。但需要留意歐非中東經濟成長呈現普遍下行趨勢，且根據領先指標，尚未出現任何反轉跡象。

延伸閱讀

獨／瞄準聯準會降息 台銀人壽領軍「鎖利型」定期養老險登場

彭啓明：因應美對等關稅 擬碳費折扣或分期措施

輝達砸千億挺OpenAI 台股狂飆426點、站上26,300大關刷新高

降息助攻 9月外資買超台股82.4億美元居冠

相關新聞

台股ETF、基金超猛 00631L、統一全天候基金兩檔創紀錄

台股昨（23）日寫新高，台股ETF、台股基金股價及淨值跟著上揚，台股ETF股王-元大台灣50正2股價突破300元，台股基...

台股科技基金表現亮眼 多頭氣勢強勁吸引資金湧入

輝達（NVIDIA）千億美元投資OpenAI，激勵台股科技族群再掀資金熱潮，帶動科技型基金績效全面噴發。統計近三個月表現...

高含「輝」量 ETF 紅不讓

輝達繼宣布投資英特爾50億美元，結合自家的AI加速運算能力與英特爾的CPU，擴展AI生態系啟動合作計畫後，再宣布投資Op...

AI 題材推升熱度 半導體 ETF 氣勢如虹 資金持續湧入

在聯準會降息資金行情、AI科技大勢方興未艾等利多下，半導體股持續領軍上攻，也推升台股大盤同步再創歷史新高，連帶台股ETF...

第4季基金投資趨勢／股優於債 聚焦科技及日本

瀚亞投信指出，儘管第4季股市可能面臨震盪，但隨著不確定性逐漸消除，加上人工智慧（AI）需求持續強勁、美國聯準會（Fed）...

跨國股票基金小資追捧 科技強勢題材、大中華商品受青睞

全球股市行情翻多，明顯提升小額投資人進場意願，帶動跨國投資股票型基金定時定額扣款金額創近一季新高，其中加碼首選科技強勢題材...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。