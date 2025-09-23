高含「輝」量 ETF 紅不讓

輝達繼宣布投資英特爾50億美元，結合自家的AI加速運算能力與英特爾的CPU，擴展AI生態系啟動合作計畫後，再宣布投資OpenAI 1,000億美元，協助布建AI基礎建設，輝達22日延續氣勢強勢上漲近3.9%收183.61美元，挹注「含輝」ETF動能及人氣。

統計台灣掛牌的海外股票型ETF，成分股「含輝」的有28檔，高含輝量ETF普遍以主題式為主，從近一個月人氣最高的三檔來看，受益人數成長都有站上雙位數以上，包括元大航太防衛科技成長14.8%、統一美國50成長11.7%，以及平衡凱基美國TOP成長10.6%，其中，以市值為訴求的平衡凱基美國TOP含輝量最高，輝達成分達雙位數的14.1%，在高含輝量的主題型ETF當中，異軍突起。

法人表示，科技巨頭握有雄厚現金流，也享有更多定價優勢，有利壓低營運成本、推升毛利，更加具備築起護城河的能力；在競爭優勢加持下，美股科技七巨頭往往更能吸聚市場資金，享有高人氣，美股後市樂觀態勢，投資價值持續受青睞。

平衡凱基美國TOP研究團隊表示，今年光是科技七巨頭就貢獻了那斯達克指數近七成的企業獲利，反映在股價表現上，也高度集中於AI相關族群。展望後市，雲端服務供應大廠資本支出仍會持續擴張，預期明年仍將保有雙位數以上成長；隨著美國聯準會重啟降息循環，大舉投入資本支出的雲端服務供應大廠，預期成為寬鬆貨幣政策下的關鍵受惠者，可望迎來營運成本降低的正面效益，相關族群投資價值浮現；透過市值選股與加權的模式，可望直接掌握市場領頭企業並擴大投資效益。

華南永昌全球物聯網精選基金經理人林彥豪表示，輝達近期接連釋出重大利多，在財報方面，輝達資料中心第2季營收年增 56%，並預期下季營收達540億美元，毛利率持續維持高檔，顯示AI資料中心產品具高度附加價值。