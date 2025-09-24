台股科技基金表現亮眼 多頭氣勢強勁吸引資金湧入

輝達（NVIDIA）千億美元投資OpenAI，激勵台股科技族群再掀資金熱潮，帶動科技型基金績效全面噴發。統計近三個月表現，前15強基金報酬率全數突破30%，展現強勁多頭氣勢，吸引資金持續湧入，成為市場矚目的投資焦點。

在聯準會貨幣政策穩定下，資金行情主導盤勢，權值股包括台積電、台達電，獲外資回流台股推動，近三個月分別上漲31.9%、123.5%，搭配主動選股持有的健策、旺矽等亦有六成到九成不等漲幅，推升數檔台股基金近三個月績效上看四成，未來基於AI趨勢明確、主流個股多元，整體漲勢有機會延續。

根據CMoney統計至22日，其中：合庫台灣高科技、國泰科技生化、元大高科技、富邦科技、群益創新科技、富邦高科技、第一金電子、統一奔騰、永豐領航科技、安聯台灣科技等十檔基金，績效介於34.9%至46.9%之間，全數超越大盤績效兩倍以上。

另外，聯邦精選科技、摩根新興科技、PGIM保德信科技島、華南永昌未來科技、富蘭克林華美台股傘型基金之高科技等前15強的基金，皆達30%以上。

富邦投信表示，AI強勁需求為台股帶來結構性成長機會，相關供應鏈企業的今年盈餘展望不僅未因美元走弱而下修，反而獲得上調，展現強勁動能。

AI需求持續超越供給，加上新產品陸續量產出貨，預期下半年營運表現將進入旺季。

安聯投信台股團隊則表示，聯準會如市場預期降息，美股指數近日續創新高，加上美國晶片大廠傳出入股投資案的消息挹注，帶動市場多頭氣氛。

挾AI題材領軍的台股持續在基本面展望撐盤，以及今年以來漲勢仍落後美股等推升下，盤面類股持續輪動，但波動幅度也隨之拉大。