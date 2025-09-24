台股科技基金表現亮眼 多頭氣勢強勁吸引資金湧入

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
輝達（NVIDIA）千億美元投資OpenAI，帶動科技型基金績效全面噴發。聯合報系資料照
輝達（NVIDIA）千億美元投資OpenAI，帶動科技型基金績效全面噴發。聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）千億美元投資OpenAI，激勵台股科技族群再掀資金熱潮，帶動科技型基金績效全面噴發。統計近三個月表現，前15強基金報酬率全數突破30%，展現強勁多頭氣勢，吸引資金持續湧入，成為市場矚目的投資焦點。

在聯準會貨幣政策穩定下，資金行情主導盤勢，權值股包括台積電、台達電，獲外資回流台股推動，近三個月分別上漲31.9%、123.5%，搭配主動選股持有的健策、旺矽等亦有六成到九成不等漲幅，推升數檔台股基金近三個月績效上看四成，未來基於AI趨勢明確、主流個股多元，整體漲勢有機會延續。

根據CMoney統計至22日，其中：合庫台灣高科技、國泰科技生化、元大高科技、富邦科技、群益創新科技、富邦高科技、第一金電子、統一奔騰、永豐領航科技、安聯台灣科技等十檔基金，績效介於34.9%至46.9%之間，全數超越大盤績效兩倍以上。

另外，聯邦精選科技、摩根新興科技、PGIM保德信科技島、華南永昌未來科技、富蘭克林華美台股傘型基金之高科技等前15強的基金，皆達30%以上。

富邦投信表示，AI強勁需求為台股帶來結構性成長機會，相關供應鏈企業的今年盈餘展望不僅未因美元走弱而下修，反而獲得上調，展現強勁動能。

AI需求持續超越供給，加上新產品陸續量產出貨，預期下半年營運表現將進入旺季。

安聯投信台股團隊則表示，聯準會如市場預期降息，美股指數近日續創新高，加上美國晶片大廠傳出入股投資案的消息挹注，帶動市場多頭氣氛。

挾AI題材領軍的台股持續在基本面展望撐盤，以及今年以來漲勢仍落後美股等推升下，盤面類股持續輪動，但波動幅度也隨之拉大。

延伸閱讀

再創新高！台積電收1340元新天價 帶動台股勁揚大漲366點收26,247點

台股強勢突破2萬6千點！郭哲榮：4月崩跌至萬7之時我就預告在前

輝達砸千億挺OpenAI 台股狂飆426點、站上26,300大關刷新高

台股創高帶動資金效應 新台幣擺脫三連跌

相關新聞

台股ETF、基金超猛 00631L、統一全天候基金兩檔創紀錄

台股昨（23）日寫新高，台股ETF、台股基金股價及淨值跟著上揚，台股ETF股王-元大台灣50正2股價突破300元，台股基...

台股科技基金表現亮眼 多頭氣勢強勁吸引資金湧入

輝達（NVIDIA）千億美元投資OpenAI，激勵台股科技族群再掀資金熱潮，帶動科技型基金績效全面噴發。統計近三個月表現...

高含「輝」量 ETF 紅不讓

輝達繼宣布投資英特爾50億美元，結合自家的AI加速運算能力與英特爾的CPU，擴展AI生態系啟動合作計畫後，再宣布投資Op...

AI 題材推升熱度 半導體 ETF 氣勢如虹 資金持續湧入

在聯準會降息資金行情、AI科技大勢方興未艾等利多下，半導體股持續領軍上攻，也推升台股大盤同步再創歷史新高，連帶台股ETF...

第4季基金投資趨勢／股優於債 聚焦科技及日本

瀚亞投信指出，儘管第4季股市可能面臨震盪，但隨著不確定性逐漸消除，加上人工智慧（AI）需求持續強勁、美國聯準會（Fed）...

跨國股票基金小資追捧 科技強勢題材、大中華商品受青睞

全球股市行情翻多，明顯提升小額投資人進場意願，帶動跨國投資股票型基金定時定額扣款金額創近一季新高，其中加碼首選科技強勢題材...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。