隋棠積欠11萬管理費遭追討！律師揭「頂樓漏水該誰修」：2情況例外

創歷史新猷 首檔淨值站上400元的基金誕生

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一投信旗下七檔淨值達百元以上的基金。(資料來源：統一投信)
台灣基金市場迎來璀璨新頁！統一全天候基金繼2024年淨值攀上300元後，相隔僅一年多便再創新高，9月22日淨值正式站上400元大關，刷新台灣基金史上的淨值最高紀錄。且包含淨值王統一全天候基金在內，統一投信旗下多達七檔淨值百元以上的基金，淨值都同步在9月間創下新高。成立逾30年的統一投信，憑藉專業投資團隊，不斷締造登峰紀錄，可說是投信界備受矚目的長青樹。

統計至9月22日，統一全天候基金淨值衝上400.26元，為台灣基金史上首檔、更是目前唯一一檔淨值突破400元大關的基金。同時，基金淨值排行榜第二名也由統一奔騰基金拿下，淨值來到338.84元，為基金淨值300元俱樂部的唯一成員。

合計9月間，統一投信旗下共有七檔淨值達百元以上的高淨值基金攜手創高，除了統一全天候基金和統一奔騰基金外，統一黑馬基金、統一龍馬基金、統一經建基金、統一統信基金，以及統一大滿貫基金，均紛紛改寫自身淨值的歷史新高價。

基金淨值王統一全天候基金於1994年問世，當時發行價為10元。2024、2025近兩年，統一全天候基金連續為台灣基金市場締造首檔淨值達300元、首檔淨值達400元的重要里程碑，協助長期持有的投資人朝資產增值的目標邁進；其背後擔綱操作的專業團隊，所秉持的投資策略，正是推動淨值向上攀升的重要關鍵之一。

統一全天候基金經理人陳意婷表示，在優先考量風險的前提下，布局將首選產業能見度高、成長力道強勁的市場主流。短期內，觀察部分AI供應鏈個股評價衝高，投資組合將進行結構調整，並逐步加碼基期較低的電子上游材料；中長期而言，則看好AI軟體及算力供應鏈將持續扮演推動市場的主動力，若遇回檔反而可視為中長線投資布局的良機。

淨值

