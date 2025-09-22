聯準會（Fed）上周宣布降息，帶動近期債券ETF受益人數增加，法人表示，投資人可留意非投等債布局時機，做為兼顧收益來源、平衡波動與掌握降息趨勢潛在資本利得的選擇。

根據集保中心公布最新債券ETF受益人統計資料顯示，非投等債ETF總檔數來到106檔，整體受益人上周也增加2,288人，不過整體今年來還是減少1.3萬人，總受益人來到1.9萬人。

第一金優選非投債經理人王心妤指出，聯準會利率決策重啟降息，今年底前預估有2至3碼降息空間，明年還有機會進一步的降息空間，降息循環重啟將有利於信用資產表現，市場利率走低，將有助於原先票面利率較高的債券，如非投等債投資吸引力進一步攀升，目前整體美國企業獲利仍維持成長，降低非投等債違約機率，降息之後，更有助企業借貸成本下降，強化財務體質，是美債更好入手機會。

觀察上周債券ETF受益人增加最多前十名，整體來看，非投等債、美債短債較受青睞，其中群益投信旗下群益ESG投等債0-5（00985B）、群益0-1年美債、群益優選非投等債三檔上榜，其次國泰、元大有兩檔上榜，其餘第一金、富蘭克林各有一檔。

群益優選非投等債經理人李忠泰指出，聯準會9月重啟降息，然債券市場已提前反應，加上聯準會暗示後將維持緩步降息步伐，以致投等債資金流入放緩，而非投等債受惠高票息與低存續期間，以及聯準會對後續經濟展望偏正向，吸引資金持續流入。

群益ESG投等債0-5經理人謝明志表示，從存續期間來看，0-5年期短天期債近2.5年，期間最短，展現其高票面利率與低存續期間的特點。短天期BBB級投等級公司債因信評展望正向，當中重視ESG的發債企業其體質更為健康，再搭配相對高位的殖利率水準，以及存續期間短，對利率波動的敏感度較低等優勢。