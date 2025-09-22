快訊

國泰投信總座張雍川：Q4展望 股優於債

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
第4季投資展望與配置建議

台股再創新高，國泰投信總經理張雍川昨（22）日指出，第4季還是股債雙多行情，且股優於債，在經濟成長以及科技創新兩大動能支撐下，不僅2025年第4季，乃至2026年都持續看好。

張雍川看好股市行情的三大理由：第一，聯準會降息循環才啟動，今年預期還有兩碼及明年一碼的降息空間，在此之下，外資回補台股的正面效益是可以期待的；第二，AI趨勢持續發酵；第三，機器人產業出現電池續航力以及手臂兩項突破性技術進展，持續看好台股未來表現機會，台股具備續創新高的動能。

就全球總體經濟部分， 國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏指出，目前關稅大多由出口國與進口商分擔，通膨風險可控，《大而美法案》對投資、消費雙支持，輔以聯準會因應就業市場降溫而重啟降息，以及中國房市觸底漸明朗、歐洲經濟初步進入擴張、多數國家貨幣財政皆採寬鬆措施等，2026年全球經濟增長可期，在經濟成長的背景下，2026年甚至會比今年更有多頭態勢。

在ETF配置上，國泰投信量化投資部協理游日傑建議採核心與衛星配置策略，核心占比七成、衛星占比三成。其中，核心資產可選擇國泰台灣領袖50與國泰投資級公司債，前者台積電占比截至8月底為近38%，具有入手價格親民優勢，囊括AI與蘋果換機潮商機，兼顧產業分散性；後者規模超過新台幣1,200億元，具備季配息機制，預期新一輪的美國降息循環，可望加速債市上漲動能，建議優先入手規模大、流動性佳，較無違約疑慮的投等債ETF。

