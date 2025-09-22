固定收益型 流入59億美元

聯準會重啟降息持續推動資金流往債券市場，惟資金流入力道有所減緩，過去一周淨流入整體固定收益型ETF資金為59.2億美元，美國市場獲資金淨流入25.4億美元，但亞洲與歐洲市場分別遭5.4億與1.6億美元資金淨流出。

由債券品質分類，投資等級債市淨流入27.8億美元，非投資等級債市則獲5.3億美元淨流入。

富蘭克林證券投顧指出，聯準會重啟降息將嘉惠各類債市表現，尤其，利差優勢減褪不利於美元，其他國家當地公債伴隨的貨幣部位可望有匯兌收益挹注。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，企業基本面仍維持健康，顯示關稅至目前為止影響輕微，且放鬆監管與減稅政策效果尚未顯現，而降息可緩解成本壓力較高的企業，有助於緩和企業違約風險，整體非投資等級債市展望佳。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博指出，美國與歐元區等主要經濟體政府債務水準偏高，財政寬鬆政策雖可提振經濟，但將壓抑公債投資吸引力。反觀新興國家多有政府積極整頓財政並有高債息的投資機會，且在貨幣政策上，受美國關稅威脅，新興國家央行普遍降息或維持資金寬鬆以支撐經濟，此即有利當地公債市場。

安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢分析，今年下半年美國債券市場並非單純「降息利多」，而是進入由結構性通膨壓力、財政赤字與政策不確定性交織而成的新宏觀格局。儘管聯準會啟動降息，這種環境將使聯準會決策陷入兩難，不敢大刀闊斧降息，致使長天期公債殖利率難以大幅下降。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，目前美國非投資債市場殖利率超過7%，2025年有望帶來接近票息的報酬率，債券價格折價與較高的票息提供上漲機會及較低波動度。