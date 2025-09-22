快訊

網傳「年薪600萬」？新天價計畫解偏鄉牙醫荒惹議！真相曝光

12年前日月明功虐死高中生案…靈修為何走向集體暴力

強颱「樺加沙」過境雨炸花東！屏東颳14級強陣風 估8時30分解除陸警

固定收益型 流入59億美元

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
主要固定收益型ETF資金流向
主要固定收益型ETF資金流向

聯準會重啟降息持續推動資金流往債券市場，惟資金流入力道有所減緩，過去一周淨流入整體固定收益型ETF資金為59.2億美元，美國市場獲資金淨流入25.4億美元，但亞洲與歐洲市場分別遭5.4億與1.6億美元資金淨流出。

由債券品質分類，投資等級債市淨流入27.8億美元，非投資等級債市則獲5.3億美元淨流入。

富蘭克林證券投顧指出，聯準會重啟降息將嘉惠各類債市表現，尤其，利差優勢減褪不利於美元，其他國家當地公債伴隨的貨幣部位可望有匯兌收益挹注。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，企業基本面仍維持健康，顯示關稅至目前為止影響輕微，且放鬆監管與減稅政策效果尚未顯現，而降息可緩解成本壓力較高的企業，有助於緩和企業違約風險，整體非投資等級債市展望佳。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博指出，美國與歐元區等主要經濟體政府債務水準偏高，財政寬鬆政策雖可提振經濟，但將壓抑公債投資吸引力。反觀新興國家多有政府積極整頓財政並有高債息的投資機會，且在貨幣政策上，受美國關稅威脅，新興國家央行普遍降息或維持資金寬鬆以支撐經濟，此即有利當地公債市場。

安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢分析，今年下半年美國債券市場並非單純「降息利多」，而是進入由結構性通膨壓力、財政赤字與政策不確定性交織而成的新宏觀格局。儘管聯準會啟動降息，這種環境將使聯準會決策陷入兩難，不敢大刀闊斧降息，致使長天期公債殖利率難以大幅下降。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，目前美國非投資債市場殖利率超過7%，2025年有望帶來接近票息的報酬率，債券價格折價與較高的票息提供上漲機會及較低波動度。

延伸閱讀

市場消化聯準會降息 亞股收盤互有漲跌

關稅疑慮消散、降息助攻！法人籲居高思危「這方法」分散高檔風險

國際金價今天再創新高 台銀看好本周有機會挑戰3750美元價位

國泰投信看好多頭延續到2026 明年類股表現更均衡

相關新聞

大摩美國增長 打強心針

摩根士丹利美國增長基金近一周上漲5.2%，受到川普政策的不確定性，美元地位受到動搖，加上部分投資人轉向非美資產，引發美元...

AI類股市場主旋律 外資資金轉進亞股 韓台成主要布局焦點

聯準會啟動降息之後，國際資金持續進駐亞洲股市，上周外資連續第三周集中買超南韓與台灣，分別挹注13.2億美元、9.3億美元...

資金轉向 主動式吸睛

台股持續創高，投資人居高思危，台股ETF受益人數連續兩周減少。根據集保戶股權分散9月19日最新統計資料顯示，台股上周ET...

跨國平衡基金攻守兼備 股債多元配置兼顧風險與報酬

近期隨關稅政策不確定性解除、聯準會如預期降息一碼，帶動風險性資產走揚，但仍須留意追價風險。法人建議，不妨透過跨資產、跨市...

國泰投信總座張雍川：Q4展望 股優於債

台股再創新高，國泰投信總經理張雍川昨（22）日指出，第4季還是股債雙多行情，且股優於債，在經濟成長以及科技創新兩大動能支...

固定收益型 流入59億美元

聯準會重啟降息持續推動資金流往債券市場，惟資金流入力道有所減緩，過去一周淨流入整體固定收益型ETF資金為59.2億美元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。