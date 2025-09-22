跨國平衡基金攻守兼備 股債多元配置兼顧風險與報酬

近期隨關稅政策不確定性解除、聯準會如預期降息一碼，帶動風險性資產走揚，但仍須留意追價風險。法人建議，不妨透過跨資產、跨市場布局的跨國組合平衡基金，在機會和風險間取得平衡，既掌握不同資產輪動表現機會，也平衡風險。

根據美銀美林最新經理人調查，市場對於貿易戰的擔憂大幅減弱，取而代之的是留意通膨風險，加以部分風險性資產估值來到高檔位階，或可面臨獲利調節壓力，因此市場波動風險仍須提防。

觀察跨國組合平衡基金近半年績效前十強，包括：群益全民成長樂退組合、復華全球戰略配置強、合庫樂活安養ESG積極成長組合、野村全天候組合、台新全球多元資產組合、貝萊德環球動態趨勢多元資產組合、滙豐ESG永續多元資產組合、復華奧林匹克全球優勢組合、施羅德全週期動態多元資產組合、安聯四季雙收入息組合等，無論近半年、一年表現，皆繳出超過一成的佳績，表現亮眼。

跨國組合平衡基金表現

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳表示，從基本面來看，多數區域花旗經濟驚奇指數呈現正值，顯示經濟數據多優於市場預期，當中美、歐、日意外強勁，而中長期OECD領先經濟指標趨勢向上，顯示全球經濟基本面具備韌性，企業獲利維持於上升軌道，表現亦屬穩健。

葉啟芳指出，在貨幣政策方面，聯準會如市場預期降息一碼，不過考量關稅傳導衝擊尚未顯現，未來降息幅度與周期仍將取決於通膨表現，政策方向待觀察，加上當前股市來到高檔位階，不排除有部分投資者選擇獲利了結，建議穩健型投資者不妨透過股債多元配置來因應，以兼顧風險與報酬。

台新投信補充，全球股市自4月以來大幅上漲，整體評價已偏高，短期或面臨技術性修正壓力，隨著股市漲多，市場可能出現股債再平衡，債券有望受惠資金轉向，吸引中長線資金提前布局。

另外，美國投資級債券是全球規模最大、流動性最佳的債券，A級債券信用品質較高，在景氣循環變化中，能以較低風險參與市場目前較高的殖利率水準。