AI類股市場主旋律 外資資金轉進亞股 韓台成主要布局焦點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
外資買亞股，寵愛韓台。聯合報系資料照
聯準會啟動降息之後，國際資金持續進駐亞洲股市，上周外資連續第三周集中買超南韓與台灣，分別挹注13.2億美元、9.3億美元，東協、南亞市場則是印度獲得超過2億美元買盤，印尼、馬來西亞、菲律賓維持資金淨流入，僅有越南、泰國兩市遭提款2.1億美元、1.5億美元。

從股市漲跌來看，保德信表示，上周以東協的菲律賓、印尼市場大漲超過2.5%最佳，韓國股單周上漲1.4%名列第三，印度與台灣則維持周線收漲，至於泰國、馬來西亞、陸股、越南股市雖然下跌，但跌幅相對有限，周線幾乎都在小跌0.5%範圍內。

陸股上周處於高檔震盪，PGIM保德信中國品牌基金經理人林哲宇指出，中國大陸外匯管理局9月15日宣布一系列新措施，大幅簡化企業跨境投資與融資流程，包括取消企業使用外匯收入購買非自用住宅的限制、放寬境外人士在中國購房的外匯結算規定、優化外匯管理制度等。新政策的出台，顯示政府正積極支持房市發展，為深化金融市場改革，並希望透過更靈活的外匯政策吸引境外資金進入。滬深300指數上周雖小幅拉回，仍持續站穩4,500點關卡，近期盤勢焦點集中於科技相關類股。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示，寬鬆資金行情再度推升台股續創歷史新高，向26,000點大關挺進；觀察台股盤面結構，主流仍在電子股，權值電子隨時有機會再攻。近期國際雲端服務供應商資本支出依然維持強勁，AI相關類股仍為市場主旋律，激勵台股AI族群持續領頭改寫指數高點，雖然資通訊與半導體強勁的成長略受到台幣升值與關稅干擾，但本波漲勢仍受益於本益比上升的推動。

群益印度中小基金經理人向思穎指出，印度先前因關稅不確定性升溫，導致外資暫時撤離。隨美印關係緩和加上降息預期樂觀情緒帶動，近期外資陸續回補，提振股市連三周收漲。從類股表現來看，過去一個月中小型股漲幅居前，汽車、金屬、資訊服務等類股表現佳。

