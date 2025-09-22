快訊

網傳「年薪600萬」？新天價計畫解偏鄉牙醫荒惹議！真相曝光

12年前日月明功虐死高中生案…靈修為何走向集體暴力

強颱「樺加沙」過境雨炸花東！屏東颳14級強陣風 估8時30分解除陸警

資金轉向 主動式吸睛

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股持續創高，投資人居高思危，台股ETF受益人數連續兩周減少。根據集保戶股權分散9月19日最新統計資料顯示，台股上周ETF受益人減少1萬人，總人數為11,338,642人，統計今（2025）年來增加1,112,806人。但上周仍有元大台灣50（0050）及五檔主動式ETF受益人呈增加，投資人資金轉向主動式ETF。

投信表示，台股在頻創新高之際，行情可能轉為區間震盪整理，具備較高的成長潛力股，建議在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會，同時，為了分散風險，投資者可適度配置低基期且高殖利率的傳統產業龍頭股。而主動式ETF選股可視市場變動操作靈活優勢提前布局相關概念股，投資人可多利用台股主動式ETF介入台股。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易指出，台股後市著重企業長期競爭優勢的重點，整體指數目前位於評價區間上緣，持續AI類股輪動可期，低位階股票近期多點開花，大盤融資金額已逐步回升至2,688多億水準，預期融資金額回到3,000億時，盤面波動將開始加大，現階段宜採取攻擊與穩健持股布局。隨著四大CSP與主權基金資本支出持續、GB300與H20系列開始出貨、ASIC及邊緣運算持續發展，台股後市不看淡，並看好AI伺服器、ASIC、內需相關類股。

主動統一台股增長ETF經理人陳釧瑤表示，近期市場風險情緒正向，推動台股大盤持續創歷史新高，短線預計呈現高檔震盪，且類股輪動加劇。因此，投資策略採選股不選市，並以AI相關類股為核心。在美國雲端服務大廠資本支出持續增加的背景下，使AI保持強勁需求，帶動相關供應鏈營收及獲利成長。

主動式安聯台灣高息ETF經理人施政廷表示，美股、台股不約而同再登新高，伴隨股市來到相對高點、降息風將起，在追求成長同時、策略建議鎖定第3季股息高峰期，擴大高股息配置，把握收息黃金時點，同時保持動態配置，靈活切換股息策略與成長策略。

延伸閱讀

台股接連飆新高、AI 股有過熱嗎？ 管理逾4000億元部位的男人這樣說

台股再創新高 法人金融類股5日線翻多短線轉強可偏多操作

10月台股期指漲221點

台股飆25,887點新高 台積電、台達電分居漲點貢獻冠亞軍

相關新聞

大摩美國增長 打強心針

摩根士丹利美國增長基金近一周上漲5.2%，受到川普政策的不確定性，美元地位受到動搖，加上部分投資人轉向非美資產，引發美元...

AI類股市場主旋律 外資資金轉進亞股 韓台成主要布局焦點

聯準會啟動降息之後，國際資金持續進駐亞洲股市，上周外資連續第三周集中買超南韓與台灣，分別挹注13.2億美元、9.3億美元...

資金轉向 主動式吸睛

台股持續創高，投資人居高思危，台股ETF受益人數連續兩周減少。根據集保戶股權分散9月19日最新統計資料顯示，台股上周ET...

跨國平衡基金攻守兼備 股債多元配置兼顧風險與報酬

近期隨關稅政策不確定性解除、聯準會如預期降息一碼，帶動風險性資產走揚，但仍須留意追價風險。法人建議，不妨透過跨資產、跨市...

國泰投信總座張雍川：Q4展望 股優於債

台股再創新高，國泰投信總經理張雍川昨（22）日指出，第4季還是股債雙多行情，且股優於債，在經濟成長以及科技創新兩大動能支...

固定收益型 流入59億美元

聯準會重啟降息持續推動資金流往債券市場，惟資金流入力道有所減緩，過去一周淨流入整體固定收益型ETF資金為59.2億美元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。