資金轉向 主動式吸睛

台股持續創高，投資人居高思危，台股ETF受益人數連續兩周減少。根據集保戶股權分散9月19日最新統計資料顯示，台股上周ETF受益人減少1萬人，總人數為11,338,642人，統計今（2025）年來增加1,112,806人。但上周仍有元大台灣50（0050）及五檔主動式ETF受益人呈增加，投資人資金轉向主動式ETF。

投信表示，台股在頻創新高之際，行情可能轉為區間震盪整理，具備較高的成長潛力股，建議在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會，同時，為了分散風險，投資者可適度配置低基期且高殖利率的傳統產業龍頭股。而主動式ETF選股可視市場變動操作靈活優勢提前布局相關概念股，投資人可多利用台股主動式ETF介入台股。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易指出，台股後市著重企業長期競爭優勢的重點，整體指數目前位於評價區間上緣，持續AI類股輪動可期，低位階股票近期多點開花，大盤融資金額已逐步回升至2,688多億水準，預期融資金額回到3,000億時，盤面波動將開始加大，現階段宜採取攻擊與穩健持股布局。隨著四大CSP與主權基金資本支出持續、GB300與H20系列開始出貨、ASIC及邊緣運算持續發展，台股後市不看淡，並看好AI伺服器、ASIC、內需相關類股。

主動統一台股增長ETF經理人陳釧瑤表示，近期市場風險情緒正向，推動台股大盤持續創歷史新高，短線預計呈現高檔震盪，且類股輪動加劇。因此，投資策略採選股不選市，並以AI相關類股為核心。在美國雲端服務大廠資本支出持續增加的背景下，使AI保持強勁需求，帶動相關供應鏈營收及獲利成長。

主動式安聯台灣高息ETF經理人施政廷表示，美股、台股不約而同再登新高，伴隨股市來到相對高點、降息風將起，在追求成長同時、策略建議鎖定第3季股息高峰期，擴大高股息配置，把握收息黃金時點，同時保持動態配置，靈活切換股息策略與成長策略。