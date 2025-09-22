第4季基金投資趨勢／純股票混搭收益型資產 抗波動

全球金融市場逐漸消化關稅利空，美股等主要股市在第3季迭創歷史新高，美國聯準會（Fed）9月如預期降息1碼，有助於資金寬鬆環境。

展望第4季，全球經濟及金融市場面臨哪些變數？投資人在建立及調整投資組合時要注意哪些風險？本報特別邀請主要基金公司提供2025年第4季投資建議，大致以五檔基金進行資產配置，希望能協助穩健型投資人趨吉避凶，降低風險。

富蘭克林投顧表示，第4季盤勢焦點將從關稅轉向經濟數據及聯準會（Fed）政策路徑，預期全球景氣成長放緩但仍具韌性，不過全球股市屢創新高也讓投資人居高思危。

建議投資人，在第4季投資布局中，純股票基金可占五成，收益型資產占五成，以參與降息行情，同時降低投資組合的波動。

在美國收益平衡型基金方面，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金是富蘭克林的旗艦基金之一，成立逾25年，建議比重可維持在30%。到7月底，這檔基金以股票（含可轉證及股權連結商品）占50%最多，再來是債券的4%、現金的1%，平均信評為BBB-。如果選擇美元月配息級別，半年來的年化配息率介於8.23%-8.89%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人波克（Edward Perks）指出，Fed鬆口重啟降息機會，為股債市營造有利環境。儘管股市自4月初低檔彈升已同步拉高評價面，但仍有許多估值低的優質機會，看好美國企業在人工智慧（AI）革命中的全球領先地位，以及各領域廣泛應用所帶來跨產業的豐富投資題材。

富蘭克林坦伯頓公司債基金主要投資美國非投資級債券，可布局20%。這檔基金自1996年成立至今已近30年，中長期績效穩健，國人相當捧場，持有比重接近基金的六成。這檔基金平均債信評等為BB-，平均存續期間降到2.77年。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來的年化配息率介於9.47%-9.83%。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，Fed未來的降息空間有多大，將取決於勞動市場是否進一步惡化，美國經濟預期應不至於陷入衰退。美國經濟強韌，美國非投資等級債企業品質較過去大幅提升，非投資等級債表現可望領先。

在純股票基金方面，富蘭克林坦伯頓科技基金可占兩成。這檔基金有90.4%在美股，搭配台灣、荷蘭及加拿大等龍頭企業；前五大持股為輝達、微軟、博通、台積電、蘋果。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人柯堤斯（Jonathan Curtis）指出，今年以來許多AI科技龍頭股表現突出，但市場仍嚴重低估AI的潛在價值創造能力，以及AI應用於科技之外領域時所帶來的效率提升與創新浪潮。

除了大型科技企業之外，基金團隊也將觸角拓展至中小型科技股，並參與未上市公司投資，掌握新科技趨勢。

富蘭克林坦伯頓日本基金也可占兩成。這檔基金短中長期績效優異，今年以來換算成新台幣漲21.8%，在25檔境外日本股票型基金中排第一，聚焦日本消費、工業、金融、科技通訊等四大主題。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松指出，日本公司治理改革已是日本企業追求的主流，同時也形塑日本市場的獨特優勢，提供主動式選股創造超額報酬的機會。基金操盤團隊兼顧成長與價值，以多元掌握日本極具產業品牌競爭力的優勢。

Fed降息，加上美元避險地位受到挑戰，投資人可以配置一成資金在富蘭克林黃金基金。這也是富蘭克林旗下歷史悠久的旗艦基金，1969年成立，今年來大漲約100%，在同類型基金中名列前茅。

富蘭克林黃金基金經理人蘭德（Steve Land）表示，目前宏觀環境整體來看仍有利於黃金。

隨著金價高漲，帶動金礦股獲利能力提升及向外併購，中小型金礦股可望優先受惠。著眼於黃金、金礦股與廣泛股債資產的相關性較低，納入投資組合能發揮多元化、分散風險及提高報酬的機會。