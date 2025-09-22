全球市場觀測站／信用債 吸引力十足

美國聯準會如市場預期宣布降息1碼，反映出美國就業市場疲軟與通膨壓力緩解。逾半數官員預估年底前將再降息2碼。瀚亞投信指出，儘管此次降息符合市場預期，聯準會此舉主要是「考量風險平衡的變化」，顯示通膨與就業風險已趨於平衡，貨幣政策也由偏向限制性的利率水準調整至中立區間，預期至2026年降息空間有限。

聯準會目前對經濟前景仍持相對樂觀態度，但同時強調通膨與就業市場的平衡。整體而言，貨幣政策正逐步由限制性邁向中性，有助於為固定收益資產提供結構性支撐。

瀚亞投信表示，穩健的經濟基本面有助於穩定企業營運，進而支撐信用資產表現。信用債殖利率處於近十年相對高檔，提供具吸引力的息收機會；違約率仍維持在可控範圍，整體收益表現穩定，投資人可同步配置部分信用債，以降低投資組合波動度。

瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平指出，美股近期高漲，部分投資人選擇獲利了結，短線漲勢可能趨緩。然而利率下行有利資金流向成長股，科技七巨頭具備領漲條件，主因為AI產業持續受惠，基本面持續上修，AI訂單能見度高，美股上行趨勢未改。