跨國股票基金 績效靚

近一季驚驚漲行情助攻，推升境內跨國投資股票型基金規模創近半年來新高，其中，大中華及科技基金因績效突出，規模增長躍居C位，成為表現最突出的基金主題。

據統計，近一季海外主要股市除美股及科技股屢創新高外，亞股的陸港股、越南等市場也同創佳績，並帶動跨國投資股票型相關主題基金績效及規模增長表現。

根據投信投顧公會最新統計至今（2025）年8月底，境內跨國投資股票型基金規模較7月增加近60億元，來到5,233.2億元，除了收復第2季因關稅戰利空失土，更創下今年2月以來新高。

其中，復華華人世紀、復華全球物聯網科技、摩根中國A股、中國信託越南機會、統一全球新科技、統一強漢及國泰中國內需增長等基金，近一季因績效達二至三成，在亮眼的報酬帶動下，同期間規模增加躍居跨國投資股票型基金前茅。

復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，陸港股受惠因政策作多及市場資金流動性改善，推升此波多頭走勢，其中又以AI相關產業題材表現最為亮眼，有鑑於行情來到波段高檔，後續將採均衡配置，透過分散投資組合以因應接下來的市場變化。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞指出，美國Fed降息在即與AI基建趨勢，激勵美股及科技股續漲。