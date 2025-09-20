ETF配息配了多少本金 要看清楚

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

為避免ETF配息金額與基金實際投資所獲配的股利、利息，以及已實現資本利得等收益脫鉤，金管會已規範ETF採用收益平準金作為收益分配來源時，投信業者應訂有ETF收益分配原則，優先分配股利、利息及已實現資本利得等科目，達收益平準金啟動標準時，方得使用收益平準金配息，並納入內部控制制度進行管理。

投信投顧公會並於2025年7月發布「ETF採用收益平準金作為收益分配來源實務指引」，提供收益分配計算範例並列舉違規態樣，以利投信業者遵循。

相關規範均未禁止ETF採用股利、利息、已實現資本利得或收益平準金進行收益分配，亦非打壓特定類型ETF發展。

臺灣證券交易所提醒，ETF配息不代表完整報酬，當ETF採用配息機制（例如月配、季配等），亦非保證每月或每季一定配息，仍須視ETF投資情況而定。高股息ETF並非保證收益及配息，過去配息表現亦不代表未來配息的預期，實際上，ETF配息金額均會從ETF淨值中扣除。若為不配息型ETF，其所獲得股利、利息等收益會累積進入ETF淨值，自動執行再投資，這機制有助於發揮長期投資的複利效果。投資人仍應綜合評估自身風險承受度與現金流需求等因素。

ETF 配息

