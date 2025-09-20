市值型ETF 績效 超車高息型

台股頻創新高，投資人再掀台股ETF選擇大挑戰，究竟該選挑選哪類台股ETF好呢？投信業者統計，配息型基金深受國人喜愛，最主要原因是利率水準追趕不上物價漲幅。傳統上，靠銀行利息生活的日子已經回不去了，越來越多人傾向投資配息商品，追求更好的收益。

投信業者認為，台灣投資人多數較偏愛有配息的基金或ETF產品，主要是「感覺」有現金流入帳，尤其「每月配」、「每季配」、「半年配」、「年配」的配息頻率越短越好，如果單純從最後的投資總獲利來看，多數配息產品是否優於不配息產品就有很大變數。

群益投顧表示，台股指數自2025年4月9日最低17,306點迄今飆升8,463點、漲幅48.9%；自9月迄今也已大漲1,536點、漲幅高達6.3%，呈現屢創新高的驚驚漲走勢。

根據CMoney資料統計，近一個月股市頻創新高，台股ETF反彈領先群標的全數為科技型、市值型標的，例如：台新臺灣IC設計（00947）、群益半導體收益（00927）、新光臺灣半導體30（00904）、野村臺灣新科技50（00935）、富邦台灣半導體（00892）、兆豐台灣晶圓製造（00913）等；而落後群標的則為高股息標的ETF居多。

近期股市創高，短線數據以科技型、市值型較占優勢，但長線報酬結果可能不盡相同；觀察CMoney統計數據，儘管尚未還原除息，拉長投資期間至一年及二年，報酬領先者仍然是科技型及市值型的天下，若將這一、二年熱門高股息ETF強打年化配息率高達9%、10%還原計算，高股息型ETF在一年及二年報酬亦與科技及市值型有所落差。

第一金投信指出，長期而言，台股加權指數、科技指數呈現多頭上揚格局，對投資人而言，挑選市值型、科技型台股投資標的，無論是被動型ETF、主動型台股基金，都是跟隨台股指數上揚行情較佳的選擇。

法人建議，若是穩健型投資人，或是退休族群，本身較無法承受行情大幅波動，或是每個月現金流需求，則可以考量有配息機制標的，高股息ETF、台股股息型基金等，可藉由投資低波動、高息型台股資產，降低資產波動度，同時享受一定的息收金流。

臺灣證券交易所則提醒，投資人選擇ETF時，配息率並非唯一投資參考指標，不論是配息型或不配息型產品均有其優劣之處，投資人應審慎評估自身需求，充分了解ETF商品特性，且投資前應詳閱公開說明書。證交所將持續提升ETF資訊揭露，以增進投資人權益。

基富通總經理王浩宇提醒，基金配息率不等於報酬率，投資績效應以含息總報酬來評估；而且要留意每檔基金的β值或標準差，數據越大，波動度相對較大，反之，波動度較小，投資人可依據個人風險承受度，挑選合適的基金。

越來越多人傾向投資配息商品，追求更好的收益。但投資配息基金並非毫無風險，應該先確認三大面向。一是需求，例如：沒有收入的退休人士或收入不穩定的人，特別適合配息基金，但如果沒有要追求資產增值，也可以思考領到股息或債息後持續投資，或直接選擇累積型的基金級別，創造複利效果。

二是風險承受度，高報酬通常伴隨高風險，高配息也是同樣道理，因此配息率並非越高越好。例如：非投資等級債、新興市場債或部分外幣計價的債券，配息率較高，相對地，債券價格或匯率的波動度也較高，適合能夠承受高波動風險的投資人。

三是總報酬，基金配息後，短期淨值必然會下跌，但只要持有基金的市值加上配息，再減掉投入本金後的含息總報酬為正數，代表這檔基金為你賺錢，也沒有配發原始投資本金的疑慮。而且如果以長期領息為目標，建議觀察期至少三年，甚至五年以上，較能看出中長期總報酬的穩定度。