基金特蒐／歐洲非投等債 華麗轉身

富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金經理人歐康諾（Patricia O'Connor）表示，美元走弱，將使長期對歐洲資產配置不足的國際資金回籠，因此供需面具良好支撐。美國非投資級債市利差空間有限，也突顯歐債的相對優勢。

今年以來，歐洲股債資產績效異軍突起，令投資人刮目相看。富蘭克林投顧分析，今年來川普關稅政策掀起全球市場大幅震盪，加上各項政策的不確定性引發市場疑慮，美元大貶一成，全球資金紛紛轉向美國以外市場，尋求避險或投資機會。

另一方面，富蘭克林投顧指出，歐洲在金融海嘯與歐債危機後採取嚴格的監管措施，因而強化政府、機構與企業的體質，但也犧牲成長與競爭力，因此過去較不受投資人青睞。

不過，今年以來，歐洲華麗轉身，富蘭克林投顧認為，這主要是受惠於「歐洲再武裝計畫」，以及德國的財政變革與擴大支出。另外，歐洲通貨膨脹受控，英國及歐洲央行（ECB）已多次降息。統計顯示，今年來歐洲非投資等級債指數上漲4.1%，領漲歐債，加上歐元兌美元大幅升值近14%，加計匯兌收益後表現遠優於美債。

富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金經理人歐康諾（Patricia O'Connor）。富蘭克林投顧/提供。

富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金成立於2007年，今年來、近一年及近二年的績效都在同類型基金中名列前茅。歐康諾特別看好歐洲金融產業強韌基本面，可望受惠於貨幣與財政政策雙重刺激帶來的復甦與成長行情。此外，她偏好在較高評等的區塊找尋機會，目前基金的投資級債占比近15%，可望有效兼顧報酬機會與風險控管。

歐康諾表示，ECB降息，降低融資成本，提升融資來源，將為歐洲非投資級債市提供順風。此外，歐洲邊陲國家的公共融資在過去數年來持續改善，加上德國政府新的投資計畫，預期未來數季將明顯提高國防與人工智慧（AI）相關公共支出，這都將為歐洲創造有利環境。

國際機構普遍看好歐洲經濟明年將持續成長，企業獲利更可望有雙位數漲幅。富蘭克林投顧指出，相較於美國不論是經濟或企業獲利可能僅是持平，歐洲經濟與企業的體質與成長機會改善，將受惠於通膨與利率環境溫和，且國際資金回補。投資人如果擔心潛在地緣政治不安可能不時干擾市場，不妨先以歐洲非投資等級債介入歐洲資產。

歐洲非投資等級債中較高評等的BB級債占比從金融海嘯前的不到三成，已提高至現今約七成，優於美國的略高於五成。統計過去20年，歐洲非投資級債指數年化波動度僅約10%，明顯低於股市的14.4%。至於考量波動風險後的報酬機會（年化報酬率除以年化波動風險），歐洲非投資級債為0.65，也明顯高於股市的0.5。

富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金月報顯示，截至7月底，基金的平均債信評等為BB，平均存續期間為2.35年；最大持債為法國債占14.5%，其次為義大利債的13.5%、美國債的13.2%、德國債的10.6%。如果選擇美元避險月配息級別，半年來的年化配息率介於5.1-6.45%。

操作心法

●尋求基本面穩健且具產業領導優勢的企業

非投資等級債券投資最擔心違約風險。操盤團隊採取謹慎的操作策略，以3-5年的中長期眼光，尋求基本面穩健且具產業領導優勢的企業，並掌握市場錯置時的進場機會。（張瀞文）

投資小叮嚀

●主動選債 爭取市場變動下的贏家機會

美國對等關稅加劇歐洲企業表現分歧，反而創造專業團隊主動選債、爭取在市場變動中勝出的贏家的機會。相較於被動式產品，主動式共同基金更能因應市場的不確定因素。

●美元走弱 歐洲非投資等級債有利基

美元走弱，部分資金尋求美元以外的資產類別。歐洲非投資等級債收益有吸引力，且波動較低，可望兼顧報酬與風險。（張瀞文）