快訊

世界第一人！馬斯克淨資產據報突破15兆大關

別再用了！Office 2016、2019將全面終止支援 微軟喊話企業「速速升級」

樺加沙恐達強颱下限！挑戰今年「風王」 他估921海陸警齊發

基金特蒐／歐洲非投等債 華麗轉身

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
歐洲華麗轉身，富蘭克林投顧認為，主要是受惠於「歐洲再武裝計畫」，以及德國的財政變革與擴大支出。（歐新社）
歐洲華麗轉身，富蘭克林投顧認為，主要是受惠於「歐洲再武裝計畫」，以及德國的財政變革與擴大支出。（歐新社）

富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金經理人歐康諾（Patricia O'Connor）表示，美元走弱，將使長期對歐洲資產配置不足的國際資金回籠，因此供需面具良好支撐。美國非投資級債市利差空間有限，也突顯歐債的相對優勢。

今年以來，歐洲股債資產績效異軍突起，令投資人刮目相看。富蘭克林投顧分析，今年來川普關稅政策掀起全球市場大幅震盪，加上各項政策的不確定性引發市場疑慮，美元大貶一成，全球資金紛紛轉向美國以外市場，尋求避險或投資機會。

另一方面，富蘭克林投顧指出，歐洲在金融海嘯與歐債危機後採取嚴格的監管措施，因而強化政府、機構與企業的體質，但也犧牲成長與競爭力，因此過去較不受投資人青睞。

不過，今年以來，歐洲華麗轉身，富蘭克林投顧認為，這主要是受惠於「歐洲再武裝計畫」，以及德國的財政變革與擴大支出。另外，歐洲通貨膨脹受控，英國及歐洲央行（ECB）已多次降息。統計顯示，今年來歐洲非投資等級債指數上漲4.1%，領漲歐債，加上歐元兌美元大幅升值近14%，加計匯兌收益後表現遠優於美債。

富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金經理人歐康諾（Patricia O'Connor）。富蘭克林投顧/提供。
富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金經理人歐康諾（Patricia O'Connor）。富蘭克林投顧/提供。

富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金成立於2007年，今年來、近一年及近二年的績效都在同類型基金中名列前茅。歐康諾特別看好歐洲金融產業強韌基本面，可望受惠於貨幣與財政政策雙重刺激帶來的復甦與成長行情。此外，她偏好在較高評等的區塊找尋機會，目前基金的投資級債占比近15%，可望有效兼顧報酬機會與風險控管。

歐康諾表示，ECB降息，降低融資成本，提升融資來源，將為歐洲非投資級債市提供順風。此外，歐洲邊陲國家的公共融資在過去數年來持續改善，加上德國政府新的投資計畫，預期未來數季將明顯提高國防與人工智慧（AI）相關公共支出，這都將為歐洲創造有利環境。

國際機構普遍看好歐洲經濟明年將持續成長，企業獲利更可望有雙位數漲幅。富蘭克林投顧指出，相較於美國不論是經濟或企業獲利可能僅是持平，歐洲經濟與企業的體質與成長機會改善，將受惠於通膨與利率環境溫和，且國際資金回補。投資人如果擔心潛在地緣政治不安可能不時干擾市場，不妨先以歐洲非投資等級債介入歐洲資產。

歐洲非投資等級債中較高評等的BB級債占比從金融海嘯前的不到三成，已提高至現今約七成，優於美國的略高於五成。統計過去20年，歐洲非投資級債指數年化波動度僅約10%，明顯低於股市的14.4%。至於考量波動風險後的報酬機會（年化報酬率除以年化波動風險），歐洲非投資級債為0.65，也明顯高於股市的0.5。

富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金月報顯示，截至7月底，基金的平均債信評等為BB，平均存續期間為2.35年；最大持債為法國債占14.5%，其次為義大利債的13.5%、美國債的13.2%、德國債的10.6%。如果選擇美元避險月配息級別，半年來的年化配息率介於5.1-6.45%。

操作心法

●尋求基本面穩健且具產業領導優勢的企業

非投資等級債券投資最擔心違約風險。操盤團隊採取謹慎的操作策略，以3-5年的中長期眼光，尋求基本面穩健且具產業領導優勢的企業，並掌握市場錯置時的進場機會。（張瀞文）

投資小叮嚀

●主動選債 爭取市場變動下的贏家機會

美國對等關稅加劇歐洲企業表現分歧，反而創造專業團隊主動選債、爭取在市場變動中勝出的贏家的機會。相較於被動式產品，主動式共同基金更能因應市場的不確定因素。

●美元走弱 歐洲非投資等級債有利基

美元走弱，部分資金尋求美元以外的資產類別。歐洲非投資等級債收益有吸引力，且波動較低，可望兼顧報酬與風險。（張瀞文）

富蘭克林投顧

延伸閱讀

聯準會降息 國泰投顧：看準三大投資趨勢變化

台股終止連5日創高 投顧：強勢整理盼Fed緩步降息

富蘭克林：三路並進 掌握第4季政策及旺季行情

上次降息投等債報酬率逾20%…00959B指數甚至高達46％！

相關新聞

市值型ETF 績效 超車高息型

台股頻創新高，投資人再掀台股ETF選擇大挑戰，究竟該選挑選哪類台股ETF好呢？投信業者統計，配息型基金深受國人喜愛，最主...

ETF配息配了多少本金 要看清楚

為避免ETF配息金額與基金實際投資所獲配的股利、利息，以及已實現資本利得等收益脫鉤，金管會已規範ETF採用收益平準金作為...

基金特蒐／歐洲非投等債 華麗轉身

富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金經理人歐康諾（Patricia O'Connor）表示，美元走弱，將使長期對歐洲資產...

00674R自9月19日起暫停信用交易 停止有價證券借貸及當日沖銷交易

臺灣證券交易所表示，元大投信經理的期元大S&P黃金反1（00674R）自2025年9月19日起暫停融資融券交易、停止有價...

美股基金 經理人按讚

歷史經驗顯示，美國聯準會（Fed）啟動預防性降息後美股後市偏多，投信法人表示，隨借貸成本降低、有利企業獲利提升，帶動全球...

美短天期債 可適度布局

聯準會FOMC會議結果符合市場預期，決議將基準利率下調一碼至4~4.25%區間，為去年12月以來首度降息。法人建議，投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。