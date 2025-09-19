美股基金 經理人按讚

歷史經驗顯示，美國聯準會（Fed）啟動預防性降息後美股後市偏多，投信法人表示，隨借貸成本降低、有利企業獲利提升，帶動全球資產風險偏好回升，建議可聚焦成長題材布局，掌握後市投資契機。

據統計，美國相關基金在今年下半年以來表現佳，其中：瀚亞美國高科技漲幅最強，下半年來漲18.5%，近一個月與近三月的表現也分別達到9.5%與28.9%。另外，復華美國新星基金、群益美國新創亮點、國泰美國ESG基金，下半年漲幅則落在7%至8%之間，近三月的漲幅約13%至14%，表現穩健。

瀚亞投信海外股票部協理林庭樟表示，關稅疑慮減弱、美股財報亮眼，加上聯準會即將降息，市場看好標普500指數進一步走升。雲端業者上調2025年資本支出，並正向看待2026年支出規模，預期受惠於晶片與規格升級，AI加速器市場在今明兩年有望大幅成長。

復華美國新星基金經理人蔡佩珊表示，美國就業市場的下行風險大於加徵關稅對通膨的擔憂，使Fed官員態度轉變，隨降息啟動，有利經濟持續擴張及股市表現機會。據統計，自1995年以來，當Fed啟動預防性降息後，美股後市偏多，降息期間有兩位數報酬。

根據美國銀行最新發布的全球基金經理人調查顯示，有近半比例的經理人預估Fed未來一年將降息四次或更多，對貨幣政策轉向之預期，進一步使市場風險回升，做多美股科技七雄、黃金成目前最擁擠交易冠亞軍。

美國第2季GDP季增年化成長率上修至3.3%，因7月消費支出月增0.5%優於預期，亞特蘭大Fed GDP即時預測模型，對美國第3季GDP預測亦由2.2%上修至3.5%。

儘管美股近一季累積不小漲幅，短期可能進入震盪整理，但美國經濟維持溫和擴張、2026年預估企業獲利仍有雙位數增長，加以科技股獲利持續優於預期，預估美股中期多頭趨勢不變。