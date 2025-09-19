新興股債 搶賺降息財

美國聯準會（Fed）17日降息1碼（即0.25個百分點）至4~4.25%、結束連五凍，符合市場預期。法人指出，Fed仍可望持續降息，資金寬鬆，對新興市場股債資產都是利多。

Fed官員預估年底前還將降息2碼，同時上修今、明、後三年美國經濟成長率至1.6~1.9%（原估1.4~1.8%），雖維持今年核心預估通貨膨脹率3.1%，但上修明年通膨至2.6%（原估2.4%）。

Fed主席鮑爾表示，這次屬於「風險管理式降息」，目的在避免就業市場進一步降溫。

Fed貨幣政策趨寬鬆，除了有利於美股以外，對新興股市也是利多。

貝萊德資產管理指出，歷史經驗顯示，美元走弱，有利於新興市場，尤其是股市。另外，新興市場政策及評價面都是利多，但仍要慎選市場及產業，且注意地緣政治風險。

在債券方面，富蘭克林投顧表示，Fed重啟降息，不僅有利於美元計價債市，也可嘉惠各類債市。尤其，利差優勢減少，不利於美元，但有助於新興市場產生匯兌收益。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人哈森泰博（Michael Hasenstab）表示，即使美元今年以來明顯貶值，但預期中期仍將進一步貶值，原因在於美元評價仍偏貴，加上循環性因素（Fed降息及景氣走緩）及結構性因素（財政與經常帳雙赤字）都不利於美元。

在富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金，目前聚焦新興國家當地公債，搭配約一成的美元及歐元計價主權債，以彈性掌握高殖利率公債的機會。

哈森泰博指出，隨著全球投資資金分散配置到美國以外地區的意向明顯，看好新興國家當地公債市場的債、匯有機會續揚。

富達國際指出，短期內，市場已迅速反應前景改善與Fed降息的利多，導致風險資產的評價返回偏高水位。投資人不妨從優質基本面與合理評價面出發，以優質股息策略搭配優質債券，在全球各地找到長期吸引力的收益機會。