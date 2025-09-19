生技基金投資價值浮現

聯準會重啟降息有望帶動生技股表現，法人指出，過去一年美國10年期公債殖利率與美國大型生技指數NBI相對大盤表現呈現相反走勢，根據統計，當利率自高點下降，且未來利率可能持續調降的情境下，生技類股往往能展現相對較佳表現，可留意生技基金後市。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，市場對於利率走勢的共識，預估年內仍有2碼降息空間，從統計來看，只要是高利率而利率持續下降的環境，生技類股平均季度表現可達3.3%。此外，低利率且利率持續下降，有利生技類股平均上漲2.4%。

聯邦投信指出，貨幣政策由緊轉鬆，將有助降低資金成本與融資壓力，支撐企業資本支出。在亞洲，中國物價結構逐步改善，政策持續透過財政與貨幣工具支撐內需，日本雖短期受到政治不確定性干擾，但中長期仍仰賴薪資成長及企業投資帶來的正向循環；區域政策基調偏向寬鬆，對多數產業長期發展構成有利環境。

江宜虔表示，事實上，NBI生技指數自7月第2季財報公布以來，股價已開始有表現，統計至9月中旬，S&P500中小型生技指數（XBI指數）三個月漲幅達11.3%，明顯優於S&P500的7.8%，而這波生技指數出現較大回升，主要反應3至5月市場對醫療政策面的負面情緒，一度導致股價跌幅過大，但生物科技產業為醫療產業創新研發的主要來源，深具成長動能，隨著政策面影響緩和，也讓市場再度看到其投資價值。

江宜虔分析，生物科技創新研發動能主要來自中小型公司，投資價值持續優於大型生物科技公司，自2024年以來，市場上主要研發產品線包括阿茲海默症、肥胖症、癌症，及各項罕見疾病等，讓具創新成長、財務相對穩健公司受到資金青睞。