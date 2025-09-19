科技型「積」情秀 熱力四射

半導體族群行情火熱，台積電（2330）再寫新天價，記憶體股也連日走揚，帶動台股科技相關ETF表現，觀察規模超過百億元、市場人氣較高的ETF，包括群益半導體收益（00927）、富邦科技、國泰台灣科技龍頭、中信關鍵半導體、復華台灣科技優息，近一個月股價表現亮眼。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，AI應用的加速擴展，加上雲端服務供應商（CSP）同步發展其自身的ASIC晶片，也有助為台廠帶來新商機，這些趨勢都將持續帶動台灣半導體產業鏈發展，包括IC設計、晶圓代工、封測、設備商等上、中、下游供應鏈料將持續受惠，為整體產業增長增添動能。

謝明志建議投資人可透過台股半導體收益ETF來參與布局，掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業的營運成果。

投信法人分析，階段全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用仍極具競爭優勢，預期在市場秩序隨各經濟與美國取得貿易共識逐漸恢復後，後市成長前景值得期待。

安聯投信台股團隊指出，隨著市場對降息的樂觀預期升溫，加上半導體需求前景穩健，在重要權值股支撐，加上受惠AI散熱需求續強，以及相關族群接棒表現下，交投熱絡，拉抬整體電子族群氣勢。

展望後市，AI生態系統的前景依然健康，多數AI相關企業管理層對未來趨勢保持正向，AI項目的進展仍穩步推進。預期在AI軍備競賽下，全球主要CSP持續加碼投資，資本支出動能可望延續至明年，再加上星際之門（Stargate）計畫及中東投資，有利於台廠AI供應鏈及半導體產業。