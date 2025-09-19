美短天期債 可適度布局

聯準會FOMC會議結果符合市場預期，決議將基準利率下調一碼至4~4.25%區間，為去年12月以來首度降息。法人建議，投資人於債券布局上，可搭配低存續期、利率敏感度低的短天期債，既平衡投資組合風險，同樣也能顧及收益需求。

聯準會主席鮑爾於會後表示，本次降息主要考量勞動市場的下行風險已上揚，未來將依據數據逐次調整政策。法人表示，從點陣圖來看，年內仍有2碼降息空間，不過委員意見分歧明顯，加上鮑爾也在會後強調謹慎降息態度，未來降息途徑仍難預料。

群益投信債券ETF研究團隊表示，從當前利率期貨來看，市場已大致反映了年內3碼的降息預期，因此在沒有更迫切的降息訊號前，仍須留意殖利率回彈風險，因此建議投資人於投組中適度搭配短天期債來平衡波動。

事實上，以資金流向來看，鑒於今年來利率政策難料，故波動低又能兼顧收益的短天期債也持續受資金青睞，美國短天期債券ETF及共同基金已連續18月呈現資金淨流入，而以今年來看，短債的淨流入金額已突破千億美元，遠超長天期債的71.7億億美元，後市在降息路徑與強度仍存變數下，可望持續吸引資金配置，表現值得關注。

群益ESG投等債0-5（00985B）經理人謝明志表示，短天期債的優勢正好在於其存續期間短，意味著對利率的敏感度也較低，為既想掌握收益來源，又不想承擔過大債券價格波動風險的投資人可優先選擇的標的，相關短天期債ETF是投資人可多加善用的理財工具。

安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢指出，公債因美國勞動市場趨緩，降息受惠資產偏好中短端。另外，新興公債同樣美國降息加速，預期帶動美元走弱，緩解新興市場降息壓力，加大降息空間，建議維持高配置。非投等債，經濟未有衰退風險且企業財務穩健，信用風險可控，雖然利差處於歷史低位，但殖利率仍具吸引力，也建議維持高配置。