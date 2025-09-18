快訊

樺加沙颱風也生成了！恐以中颱之姿威脅台灣 預測路徑曝光

日職／返一軍首戰就挨轟 古林睿煬0.1局失2分吞敗

美國晶片聯盟成形！輝達擬斥1500億入股英特爾 公司證實揭合作細節

AI驅動與資金效益雙引擎 台股多頭行情可望延續至明年

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
表：今年來報酬率前十強台股科技基金。經濟日報製表
表：今年來報酬率前十強台股科技基金。經濟日報製表

美國聯準會近日利率會議如市場預期降息1碼，最新利率點陣圖顯示今年尚有2碼降息空間。合庫台灣高科技基金經理人顧克勤表示，從過去經驗來看，降息通常有利於市場資金動能，帶動風險性資產表現，台股在資金效益及AI驅動的企業獲利支撐下，多頭行情有續航力，預期將延續到明年。

顧克勤指出，8月台灣景氣呈現外冷內溫的態勢，儘管出口面臨全球貿易壁壘的挑戰，不過內需市場仍穩健，為整體經濟提供了支撐。主計處8月上修今年GDP成長率至4.45%，中經院預估全年約3.05%，顯示台灣經濟具備上行空間，在半導體及AI相關擴展的引領下走向另一階段的結構性成長。

台股在這股AI浪潮推動下，大盤指數頻創新高，顧克勤認為，雖然台股短線可能因估值偏高而震盪難免，惟中長期來看結構性多頭架構不變仍具支撐力道，後市表現空間可期，尤其看好電源供應器、伺服器、PCB、CCL、散熱模組、機殼、滑軌及探針卡等AI供應鏈，以及隨著台積電加速海外布局投資與擴廠受惠的廠務工程等設廠供應鏈族群。

AI 台股 降息

延伸閱讀

聯準會決議降息1碼 投資人謹慎觀望「亞股走勢不一」

Fed降息 台股再飆新高還能追？法人點一前提：多頭格局將持續

聯準會降息1碼 年內可能再降2次 鮑爾：下行風險成事實

Fed降息／美房貸、車貸、信用卡利率 短期還不會受影響

相關新聞

百億級台股ETF走勢分歧 00881上揚逾兩成最亮眼

市場預期聯準會（Fed）將重啟降息循環，激勵全球股市頻創新高，台股呈現高檔震盪，觀察規模在百億元之上的人氣台股ETF今年...

AI驅動與資金效益雙引擎 台股多頭行情可望延續至明年

美國聯準會近日利率會議如市場預期降息1碼，最新利率點陣圖顯示今年尚有2碼降息空間。合庫台灣高科技基金經理人顧克勤表示，從...

降息循環啟動在即！AI需求加持…台股科技動能續航

美國最新公布的數據顯示，8月消費者物價指數年增率達2.9%，法人表示雖仍處相對高位，但生產者物價放緩至2.6%，同時就業市場明顯降溫，失業率升至4.3%，勞動參與率下修，使市場普遍預期聯準會將於9月會

多重資產基金抗震能力強 分散風險掌握市場轉折契機

根據彭博8月底對經濟學家進行的最新月度調查顯示，預估未來12個月經濟衰退的可能性降至32%，為今年3月以來最低，並同步上...

境外固定收益商品 人氣旺

根據基金資訊觀測站統計，2025年8月境外基金淨申購金額達新台幣230.5億元，其中固定收益型基金持續受到投資人青睞，單...

股票型商品 選股囊括產業優質龍頭 拚填息行情

台股16日再創新高，當日也是近20檔股票型ETF除息的大日子，目前約半數ETF順利填息。法人指出，尚未填息的ETF給予投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。