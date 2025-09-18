快訊

電力供應受影響！林口火力發電廠機組故障 上午請求翡翠水庫支援

男花40萬命喪手術台…整形醫丁斌煌3度「改名+改診所名」 曾任三總主治有20年經驗

政院推公務員「身心調適假」雙十起上路！每年3日、機關不得拒絕

降息循環啟動在即！AI需求加持…台股科技動能續航

聯合新聞網／ 綜合報導
美國CPI年增2.9%、失業率升至4.3%，市場預期Fed 9月啟動降息，有助資金成本下降與AI、科技投資推進。台灣出口年增34.1%，半導體與伺服器需求帶動科技產業續居台股核心成長主軸。中央社
美國CPI年增2.9%、失業率升至4.3%，市場預期Fed 9月啟動降息，有助資金成本下降與AI、科技投資推進。台灣出口年增34.1%，半導體與伺服器需求帶動科技產業續居台股核心成長主軸。中央社

美國最新公布的數據顯示，8月消費者物價指數年增率達2.9%，法人表示雖仍處相對高位，但生產者物價放緩至2.6%，同時就業市場明顯降溫，失業率升至4.3%，勞動參與率下修，使市場普遍預期聯準會將於9月會議啟動降息。貨幣政策由緊轉鬆，將有助於降低資金成本與融資壓力，進一步支撐企業資本支出，特別是AI與科技產業的大規模投資計畫。在亞洲，中國物價結構逐步改善，政策持續透過財政與貨幣工具支撐內需，日本則雖短期受到政治不確定性干擾，但中長期仍仰賴薪資成長及企業投資帶來的正向循環。區域政策基調偏向寬鬆，對科技產業長期發展構成有利環境。

在台灣市場，出口動能持續強勁，8月出口年增率高達34.1%，其中以資通訊產品及半導體零組件表現最為突出，主要受惠於全球雲端服務商持續擴大資本支出，推升AI伺服器需求。雖然國際貿易摩擦與關稅政策可能帶來短期波動，但長期來看，AI相關應用需求仍將驅動台灣產業升級，科技產業將持續是台股成長的核心主軸。傳統第二、四季中，半導體、IC 設計及伺服器相關個股漲幅明顯，顯示資金集中於科技核心產業。同時，受惠於年底傳統消費旺季與作帳行情，第四季表現歷史上普遍偏強，市場樂觀看待年底資金動能延續。法人指出，當前利率環境若進入下降循環，科技企業的籌資成本將進一步降低，有助於研發支出與產能擴充，將台灣在全球供應鏈的關鍵地位更加鞏固。雖然國際貿易摩擦與關稅政策仍是潛在風險，但AI應用需求的強勁支撐，已使科技產業成為台股表現的主軸，短期波動不改長期趨勢。

聯邦投信指出，在此背景下，AI與半導體產業的長期紅利值得投資人關注，透過精選具有國際競爭力的代表性企業，可望同時掌握成長潛力與穩健收益。聯邦精選科技基金鎖定台灣優勢科技產業，包括半導體、人工智慧與雲端應用等供應鏈領域，並透過專業團隊篩選具備研發能量與具有潛在成長機會的科技公司，協助投資人參與台股核心科技產業的結構性機會。聯邦投信強調，隨著全球貨幣政策可能由緊轉鬆，投資環境逐步改善，科技創新趨勢帶來的中長期價值更顯突出，投資人若能及早布局，將有機會在波動市場中掌握長期成長契機。

台灣半導體指數Q1Q2Q3Q4
2025-13.6%12.8%16.7% 
202423.7%19.8%-3.8%10.7%
202320.8%5.2%-6.5%16.4%
2022-6.9%-22.1%-12.3%7.2%
202113.5%2.1%-2.1%9.5%
2020-18.7%20.8%29.2%24.7%
201910.4%-1.2%13.5%19.9%
20188.6%-10.4%10.4%-13.8%
20176.2%9.4%5.5%3.9%
20169.4%-1.0%8.9%-0.9%
20151.2%-6.7%-14.5%10.9%
201410.9%11.7%-7.4%13.1%

資料來源：Bloomberg；資料日期：2025/09/15。台灣半導體指數採 TWSESCI Index。

相關新聞

百億級台股ETF走勢分歧 00881上揚逾兩成最亮眼

市場預期聯準會（Fed）將重啟降息循環，激勵全球股市頻創新高，台股呈現高檔震盪，觀察規模在百億元之上的人氣台股ETF今年...

降息循環啟動在即！AI需求加持…台股科技動能續航

美國最新公布的數據顯示，8月消費者物價指數年增率達2.9%，法人表示雖仍處相對高位，但生產者物價放緩至2.6%，同時就業市場明顯降溫，失業率升至4.3%，勞動參與率下修，使市場普遍預期聯準會將於9月會

多重資產基金抗震能力強 分散風險掌握市場轉折契機

根據彭博8月底對經濟學家進行的最新月度調查顯示，預估未來12個月經濟衰退的可能性降至32%，為今年3月以來最低，並同步上...

境外固定收益商品 人氣旺

根據基金資訊觀測站統計，2025年8月境外基金淨申購金額達新台幣230.5億元，其中固定收益型基金持續受到投資人青睞，單...

股票型商品 選股囊括產業優質龍頭 拚填息行情

台股16日再創新高，當日也是近20檔股票型ETF除息的大日子，目前約半數ETF順利填息。法人指出，尚未填息的ETF給予投...

聯博00980D 布局中短期債

迎接美國聯準會（Fed）降息來臨，下半年以來，資金簇擁中短天期債券ETF。聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕表示，Fed...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。