降息循環啟動在即！AI需求加持…台股科技動能續航

美國最新公布的數據顯示，8月消費者物價指數年增率達2.9%，法人表示雖仍處相對高位，但生產者物價放緩至2.6%，同時就業市場明顯降溫，失業率升至4.3%，勞動參與率下修，使市場普遍預期聯準會將於9月會議啟動降息。貨幣政策由緊轉鬆，將有助於降低資金成本與融資壓力，進一步支撐企業資本支出，特別是AI與科技產業的大規模投資計畫。在亞洲，中國物價結構逐步改善，政策持續透過財政與貨幣工具支撐內需，日本則雖短期受到政治不確定性干擾，但中長期仍仰賴薪資成長及企業投資帶來的正向循環。區域政策基調偏向寬鬆，對科技產業長期發展構成有利環境。

在台灣市場，出口動能持續強勁，8月出口年增率高達34.1%，其中以資通訊產品及半導體零組件表現最為突出，主要受惠於全球雲端服務商持續擴大資本支出，推升AI伺服器需求。雖然國際貿易摩擦與關稅政策可能帶來短期波動，但長期來看，AI相關應用需求仍將驅動台灣產業升級，科技產業將持續是台股成長的核心主軸。傳統第二、四季中，半導體、IC 設計及伺服器相關個股漲幅明顯，顯示資金集中於科技核心產業。同時，受惠於年底傳統消費旺季與作帳行情，第四季表現歷史上普遍偏強，市場樂觀看待年底資金動能延續。法人指出，當前利率環境若進入下降循環，科技企業的籌資成本將進一步降低，有助於研發支出與產能擴充，將台灣在全球供應鏈的關鍵地位更加鞏固。雖然國際貿易摩擦與關稅政策仍是潛在風險，但AI應用需求的強勁支撐，已使科技產業成為台股表現的主軸，短期波動不改長期趨勢。

聯邦投信指出，在此背景下，AI與半導體產業的長期紅利值得投資人關注，透過精選具有國際競爭力的代表性企業，可望同時掌握成長潛力與穩健收益。聯邦精選科技基金鎖定台灣優勢科技產業，包括半導體、人工智慧與雲端應用等供應鏈領域，並透過專業團隊篩選具備研發能量與具有潛在成長機會的科技公司，協助投資人參與台股核心科技產業的結構性機會。聯邦投信強調，隨著全球貨幣政策可能由緊轉鬆，投資環境逐步改善，科技創新趨勢帶來的中長期價值更顯突出，投資人若能及早布局，將有機會在波動市場中掌握長期成長契機。

台灣半導體指數 Q1 Q2 Q3 Q4 2025 -13.6% 12.8% 16.7% 2024 23.7% 19.8% -3.8% 10.7% 2023 20.8% 5.2% -6.5% 16.4% 2022 -6.9% -22.1% -12.3% 7.2% 2021 13.5% 2.1% -2.1% 9.5% 2020 -18.7% 20.8% 29.2% 24.7% 2019 10.4% -1.2% 13.5% 19.9% 2018 8.6% -10.4% 10.4% -13.8% 2017 6.2% 9.4% 5.5% 3.9% 2016 9.4% -1.0% 8.9% -0.9% 2015 1.2% -6.7% -14.5% 10.9% 2014 10.9% 11.7% -7.4% 13.1%