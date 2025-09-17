聯博00980D 布局中短期債

迎接美國聯準會（Fed）降息來臨，下半年以來，資金簇擁中短天期債券ETF。聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕表示，Fed繼續降息，可望帶動中短天期殖利率隨基準利率下滑。9月以來，全球資金延續7月以來的動能，持續流入中短天期債券ETF。

聯博最近推出全台首檔主動式債券ETF，即主動聯博投等入息（00980D），自掛牌六周以來受益人數成長逾35%。鍾郁婕指出，Fed降息可能造成美元貶值。00980D因應匯率波動，會針對匯率作適度避險，有機會緩衝匯率風險。另外，00980D採跨債種與天期的主動選債策略，投資團隊目前主要布局中短天期債券，可望受惠於Fed降息行情。

目前市面上幾乎所有的被動型投等公司債ETF均聚焦於天期長達10年或是20年的債券，利率風險與債信風險都較高，波動風險也往往較大。

聯博投信指出，00980D採取主動式投資管理，投資組合不受限於績效指標，更能全面掌握各天期投資等級公司債的機會。目前00980D天期少於10年的債券占比逾七成，降息後表現有機會優於長債。

美國就業數據疲弱、通貨膨脹未惡化，市場高度預期Fed年底前將持續降息。

受到降息預期影響，全球中短天期債券ETF（10年以下）在7月及8月持續受資金青睞，兩者合計淨流入約606億美元，是長天期債券ETF約75億美元的八倍。

聯博投信指出，美國最新非農就業新增2.2萬人，遠低於市場預期的7.5萬人，失業率也向上攀升到疫情以來最高的4.3%。除此之外，近期公布的數項勞動市場數據例如小非農ADP就業數據、初領失業救濟金人數等均遜於預期，進一步確認美國勞動市場正在降溫。

聯博投信表示，根據最新聯邦基金利率期貨，市場投資人預期Fed年底前降息幅度由原本的2碼（即0.5個百分點）擴大至3碼，美國公債殖利率下滑幅度放大，帶動投資等級公司債9月以來表現優於政府公債、新興市場債、非投資等級債等其他債種。9月以來，彭博美國投資等級公司債指數漲幅已超過1.5%。

Fed在本周召開利率會議之後，年底前另外還有10月及12月兩次利率會議。聯博指出，Fed今年底前預估將降息至少3碼，且明年底前可能還有至少3碼的降息潛力。

聯博分析，相較於歐元區、英國、加拿大、澳洲等其他主要央行今年已陸續降息，Fed在主要央行中今年最晚降息。目前聯邦基金利率仍處於高於長期平均值的相對高檔，未來美債利率較其他國家更具下滑空間。因此，如果投資人想要參與降息行情，美國正是首選。

聯博統計，截至8日為止，彭博美國投資等級公司債指數殖利率為4.74%，高於過去10年長期平均值的3.8%，目前平均債券價格95.7元，低於過去10年長期平均值101.6元。根據歷史經驗，降息往往有助於帶動債券殖利率下滑、價格上漲，因此投資人可以把握本次降息前殖利率較高、價格較低的投資等級公司債買進機會。

鍾郁婕表示，近四個多月以來，全球資金對公司債ETF的偏好也出現轉折。全球資金從3、4月淨流出公司債ETF，轉為5月以來的淨流入。今年5~8月全球公司債ETF資金共流入741億美元，高於公債ETF的317億美元，是後者的逾兩倍。