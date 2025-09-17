股票型商品 選股囊括產業優質龍頭 拚填息行情

台股16日再創新高，當日也是近20檔股票型ETF除息的大日子，目前約半數ETF順利填息。法人指出，尚未填息的ETF給予投資人逢低買進、持續參與除息行情的機會，只要選股條件能囊括各產業優質股票，在類股輪動之下，依然有機會展現填息行情。

由於在16日除息的ETF都屬於被動型ETF，以追蹤指數、篩選成分股方式，在AI推動、台股後市展望仍佳的前提下，相關ETF依然有表現空間，此時若挑選正在填息、且成分股為具有競爭力的產業龍頭，反而有望參與填息行情。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人張芷菱表示，AI需求暢旺帶動科技股獲利上修，台股獲利築底改善，且各國對等關稅陸續確定後，全球景氣指標趨勢已翻多，近期市場流動性緊縮不如想像中嚴重，讓台股再度成為全球主要受惠於AI成長的重點市場。

張芷菱指出，雖然台股昨（17）日出現回檔，但並未跌破5日、10日均線，技術面維持強勢，目前全球市場等待聯準會18日是否宣布降息，從利率點陣圖來看降息機率幾乎成定局，有利市場資金行情及風險資產偏好提升。另外，本周尚有Meta開發者大會、輝達與OpenAI等企業領袖將隨川普出訪英國、航太暨國防工業展、央行放鬆房市管制等利多題材，有望延續台股多頭行情。

張芷菱提醒，隨台股本益比自4月低點13倍，已回升至高於歷史平均18至19倍，顯示市場已反應年底降息等利多，建議後續持續觀察AI資本支出擴張、年底電子業庫存回補等基本面利多是否進一步發酵，幫助帶動獲利上修，進而重新打開評價面成長空間，預期台股將維持高檔震盪、偏多格局。

中信成長高股息ETF經理人張圭慧表示，受惠AI需求旺盛，台積電積極擴廠，也帶動相關設備與廠務工程廠商業績成長，包含聖暉、亞翔等，今年來股價亮眼。