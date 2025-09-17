聽新聞
摩根00989A 強攻美國科技
摩根投信昨（17）日宣布跨入台灣的ETF市場，將在台灣發行第一檔主動式ETF「摩根大美國領先科技主動式ETF基金」（00989A），即將在9月30日至10月3日正式募集。00989A為台幣計價、採季配息機制，發行面額15元。
摩根資產管理董事長唐德瑜表示，儘管台灣ETF的市場競爭已相當激烈，但多數ETF的投資標的都集中在台股或美債，而且主要都是被動式地追蹤指數；「摩根大美國領先科技主動式ETF基金」結合摩根資產管理在美國科技投資及主動式管理上優勢，替既有ETF投資人分散投資過度集中風險，擴大台灣ETF布局覆蓋範圍。
摩根大美國領先科技主動式ETF基金基金經理人蓋欣聖表示，AI雖是現今科技的主流，但00989A最大不同點，在於布局的重點不會只考慮科技七雄，而是擴大到受惠於科技技術革命而獲得額外成長動能的非科技企業。而在AI發展已滲透到各個領域的趨勢下，許多非科技相關企業也會加快自身的技術迭代，並開發出新的商業模式。
蓋欣聖表示，美國科技股長期潛力有目共睹，雖然許多股價高不可攀，但對台灣投資人來說，可透過小筆金額定期投資，長期布局摩根大美國領先科技主動式ETF基金。
