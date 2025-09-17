主動式台股ETF受青睞 有戲

股市創高投資人獲利了結，使股票型基金及ETF近三月資金淨流出合計超過1,600億元，僅台股ETF有較明顯的資金淨流入。其中，主動式台股ETF雖整體規模仍與被動式有極大差距，但近三月淨流入逾300億元，僅次於被動式台股ETF的465.89億元。

依據CMoney統計到8月底，主動式台股ETF近三月吸金306.06億元，而「股王」主動統一台股增長（00981A）就貢獻了140.73億元，占近半數資金流入。

逐月分析資金流向，全體主動式台股ETF6月為資金淨流出2.55億元，7月轉為淨流入56.23億元，8月甚至獲得約250億元的大幅資金挹注。其中，主動統一台股增長和主動野村臺灣優選，都呈現連續三個月皆為資金淨流入，且資金流入規模逐月快速成長，宛如「倒吃甘蔗」。

投信法人指出，在台股漲至高檔水位時，仍能持續吸引資金流入，顯示投資人對主動式ETF的認同。尤其是主動統一台股增長，5月底上市後股價強勢上漲，累積漲幅已接近四成，是投資人心頭最愛。目前主動式ETF中，無論是股價、績效、成交量、規模、資金淨流入、股東人數，主動統一台股增長樣樣第一。

投信法人表示，台股創高雖要居高思危，但多頭格局不變，後市行情仍有戲。AI仍在高速成長軌道，台股的牛市喜劇將持續由AI相關類股擔綱主演。建議投資人布局績效優異的主動式ETF，台股盤面呈現齊漲時，能透過精選強勢股打敗大盤，盤勢轉為類股輪動時，可靈活調整持股，不漏接個股上漲機會。