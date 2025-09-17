快訊

主動式台股ETF受青睞 有戲

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
主動式台股ETF近三月淨流入排名
股市創高投資人獲利了結，使股票型基金及ETF近三月資金淨流出合計超過1,600億元，僅台股ETF有較明顯的資金淨流入。其中，主動式台股ETF雖整體規模仍與被動式有極大差距，但近三月淨流入逾300億元，僅次於被動式台股ETF的465.89億元。

依據CMoney統計到8月底，主動式台股ETF近三月吸金306.06億元，而「股王」主動統一台股增長（00981A）就貢獻了140.73億元，占近半數資金流入。

逐月分析資金流向，全體主動式台股ETF6月為資金淨流出2.55億元，7月轉為淨流入56.23億元，8月甚至獲得約250億元的大幅資金挹注。其中，主動統一台股增長和主動野村臺灣優選，都呈現連續三個月皆為資金淨流入，且資金流入規模逐月快速成長，宛如「倒吃甘蔗」。

投信法人指出，在台股漲至高檔水位時，仍能持續吸引資金流入，顯示投資人對主動式ETF的認同。尤其是主動統一台股增長，5月底上市後股價強勢上漲，累積漲幅已接近四成，是投資人心頭最愛。目前主動式ETF中，無論是股價、績效、成交量、規模、資金淨流入、股東人數，主動統一台股增長樣樣第一。

投信法人表示，台股創高雖要居高思危，但多頭格局不變，後市行情仍有戲。AI仍在高速成長軌道，台股的牛市喜劇將持續由AI相關類股擔綱主演。建議投資人布局績效優異的主動式ETF，台股盤面呈現齊漲時，能透過精選強勢股打敗大盤，盤勢轉為類股輪動時，可靈活調整持股，不漏接個股上漲機會。

相關新聞

百億級台股ETF走勢分歧 00881上揚逾兩成最亮眼

市場預期聯準會（Fed）將重啟降息循環，激勵全球股市頻創新高，台股呈現高檔震盪，觀察規模在百億元之上的人氣台股ETF今年...

多重資產基金抗震能力強 分散風險掌握市場轉折契機

根據彭博8月底對經濟學家進行的最新月度調查顯示，預估未來12個月經濟衰退的可能性降至32%，為今年3月以來最低，並同步上...

境外固定收益商品 人氣旺

根據基金資訊觀測站統計，2025年8月境外基金淨申購金額達新台幣230.5億元，其中固定收益型基金持續受到投資人青睞，單...

股票型商品 選股囊括產業優質龍頭 拚填息行情

台股16日再創新高，當日也是近20檔股票型ETF除息的大日子，目前約半數ETF順利填息。法人指出，尚未填息的ETF給予投...

聯博00980D 布局中短期債

迎接美國聯準會（Fed）降息來臨，下半年以來，資金簇擁中短天期債券ETF。聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕表示，Fed...

摩根00989A 強攻美國科技

摩根投信昨（17）日宣布跨入台灣的ETF市場，將在台灣發行第一檔主動式ETF「摩根大美國領先科技主動式ETF基金」（00...

