百億級台股ETF走勢分歧 00881上揚逾兩成最亮眼

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照

市場預期聯準會（Fed）將重啟降息循環，激勵全球股市頻創新高，台股呈現高檔震盪，觀察規模在百億元之上的人氣台股ETF今年來表現，前六強漲幅都贏過加權報酬指數的13.5%，最強一檔國泰台灣科技龍頭（00881）漲幅超過兩成。

根據CMoney統計至9月17日，在67檔原型主被動台股ETF中，共計有24檔規模超過百億元，不過，今年以來市價漲跌表現差異相當大，平均值為8.5%，但表現介於-4.3%至20.9%之間，甚至有兩檔高股息ETF目前仍呈現負報酬。

進一步來看，今年來表現超越加權報酬指數的人氣台股ETF有國泰台灣科技龍頭20.9%，元大台灣50的17.5%、富邦科技16.8%、富邦台50的16.2%、富邦公司治理15.06%、元大臺灣ESG永續13.8%，主要為一般市場指數型和科技型ETF。

規模百億元台股ETF表現前十強

國泰投信指出，台灣作為「AI科技島」，在AI超級電腦、資料中心等關鍵環節皆扮演不可或缺角色，晶片製造更是全球供應鏈核心。總統賴清德日前宣布推動「AI新十大建設」，投入千億元預算打造韌性半導體非紅供應鏈，顯示相關產業鏈成長動能強勁。

賴清德總統日前強調，政府將積極推動「AI新十大建設」，以強化台灣在AI世代的全球競爭力。台灣半導體產業歷經30年發展，已從草創起步階段走向世界舞台，未來將聚焦三大面向包括完善基礎建設、研發關鍵技術、擴大智慧應用。

其中，量子電腦、矽光子與機器人三大技術將是研發重點，政府將推動研發中心與核心技術根留台灣，進一步鞏固台灣在全球科技供應鏈中的領導地位。市場預期該政策不僅有助於企業加碼投資，也為台股注入長期成長動能。

群益台ESG低碳50經理人邱郁茹表示，基於台灣科技業於AI領域具有難以取代的關鍵地位，且在國內外大廠加碼投資和企業數位轉型下，相關台股企業長線基本面仍佳。

