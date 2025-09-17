境外固定收益商品 人氣旺

根據基金資訊觀測站統計，2025年8月境外基金淨申購金額達新台幣230.5億元，其中固定收益型基金持續受到投資人青睞，單月淨申購金額高達249.1億元；相較之下，股票型基金則持續面臨資金流出壓力。截至8月底，境外基金在台總規模達4.58兆元，月增4.4%、年增7%。

法人表示，市場情緒回暖、企業財報亮眼，加上聯準會貨幣政策有望再度進入寬鬆循環，不僅推升全球股市，固定收益型基金也因高殖利率而吸引資金流入。建議投資人第4季保持投資彈性，合理分配股債比例，以達到攻守兼備的效果。

展望第4季，瀚亞投信持續看好美國、歐洲、日本與印度等主要市場。近期市場上漲主要反映降息預期與關稅不確定性逐步消除等利多因素。儘管美股估值已達相對高點，亞股評價相對具吸引力，建議投資人分散配置，布局全球股票，以降低單一市場風險。

目前投資等級債的殖利率仍高於歷史均值，持續為投資人提供穩定息收機會。對於長期資金而言，建議續抱投資等級債，以兼顧收益與平衡投資組合波動；並以中短天期、高品質、具防禦性的債券為主要配置。

安聯投信指出，下半年全球市場在漲多後進入高檔震盪期，面對關稅底定、美國聯準會可能啟動降息等多重變數，投資更需以「化繁為簡」的方式，透過靈活資產配置來應對市場挑戰、打好全球布局的基底。

安聯四季成長組合基金經理人林季潔表示，風險資產反彈強勁，因貿易緊張仍在但已趨於穩定、企業獲利預估出現回升，且就業放緩強化市場對聯準會啟動降息預期。儘管部分經濟數據仍顯示成長動能分歧，企業財報整體表現優於預期，支撐風險情緒延續。基於對美國經濟與企業獲利韌性的看法，持續看好風險性資產，配置仍以成長型與高品質企業為核心。