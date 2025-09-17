多重資產基金抗震能力強 分散風險掌握市場轉折契機

根據彭博8月底對經濟學家進行的最新月度調查顯示，預估未來12個月經濟衰退的可能性降至32%，為今年3月以來最低，並同步上調2025年與2026年經濟成長率至1.6%與1.7%。法人建議，投資人可因應降息循環重啟，透過多元資產配置策略，分散風險並掌握市場轉折契機。

此外，關稅議題持續降溫，加上市場普遍預期聯準會將於9月啟動降息，金融市場氛圍明顯轉佳。根據CMoney資料統計至15日，近一季多重資產型基金表現亮眼。其中，富邦中國多重資產型、富邦歐亞絲路多重資產型、富邦AI智能新趨勢多重資產型、統一全球動態多重資產等基金報酬率皆突破20%，展現多重資產配置策略在波動市場中的抗震性與成長潛力。

國際政經局勢持續動盪，傳統的「均衡」投資組合已無法滿足多數人所需，投資人需要能承受風險，並且長期能達到所要求報酬率的投資組合。多重資產投資在股票、債券、匯率等會做相對應的避險調整，既能獲取報酬，也能風險控管。

富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人高晧欣表示，美股本季財報整體表現正面，顯示企業基本面穩健。根據彭博統計，市場預期2026年S&P 500企業獲利成長率將達13.4%，不僅反映財測樂觀，也可能受惠於降息預期所帶動的資金動能。在中長期展望方面，股市表現仍偏多看待，惟仍須持續關注關稅議題對通膨的潛在影響。AI基礎設施投資持續強勁，相關產業鏈如AI硬體、軟體應用等領域具備長期成長潛力。

在國家配置方面，以美股與台股為主要投資重點；產業配置則可聚焦於AI產業鏈、IC設計、先進製程、網通、光通訊、伺服器半導體及算力等具結構性成長動能的領域。

統一全球動態多重資產基金經理人郭智偉指出，近期市場風險情緒持續好轉，以基本面來說，機構對全球三大經濟體的GDP成長率預估也開始呈現小幅上修，有利股市後市表現。其中，美國經濟仍具備韌性；儘管中國近期經濟數據疲弱，但在預期政府有望推出刺激政策以支撐經濟的樂觀情緒下，GDP成長率預估同步獲得上修。而關稅議題也逐漸淡化，市場焦點回到通膨狀況，需持續關注聯準會貨幣政策。