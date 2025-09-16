台股基金九強近一個月報酬跑贏大盤 高 CP 值成投資焦點

美國聯準會重啟降息循環進入倒數階段，主要股市指數續戰高檔區，台股也持續創高，統計加權指數近一個月上漲5.4%，觀察同一時間的台股基金，近一年CP值前九名，包括凱基台灣精五門、瀚亞高科技、富邦新台商等，近一個月報酬都跑贏大盤，表現亮眼。

隨加權指數逐步墊高，台股本益比也進入相對高檔區，能以愈低的波動，尋求愈高報酬的高夏普值，也就是高CP值的基金，受到青睞。

凱基台灣精五門基金研究團隊表示，美國非農就業報告較市場預期疲弱，帶動市場9月降息預期開始往2碼靠攏，原先預期的1碼幾乎已成定局，年底前總共降息3碼的市場預期則上升至六成。受惠市場對Fed的降息預期升溫，股市評價擴張也獲得支撐。評價面利多之外，台股基本面也深具紅利，在美國雲端服務供應商及大型語言模型領導廠商持續擴大資本支出助力下，台灣AI相關高科技產品出口下半年可望延續動能，增速維持15%以上，進一步支撐台股2025年每股盈餘保有10%的雙位數年增率，在亞洲國家中表現居前。

展望後市，凱基台灣精五門基金研究團隊指出，在企業資本支出與終端應用雙重擴張下，AI需求依然強勁，台廠AI相關供應鏈獲利成長可期，因此投資建議重點布局相關族群，並以具備技術與訂單優勢的領導廠商為優先，採取伺機分批布-局，以定期定額分散高檔風險，兼顧實現長線投資策略。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏指出，台股第4季具受到AI伺服器GB平台進入大量量產階段，GB300有望延續高峰；其次，多數非AI族群受關稅影響表現不佳，降息環境有助相關族群復甦。加上北美四大CSP業者調高今年資本支出，明年也有機會維持雙位數成長，有利台系供應鏈表現。不過仍須持續觀察關稅政策的實質影響、美國232條款對半導體產業的衝擊，以及景氣周期可能進入向下循環等因素，都可能影響台股後市表現。

第一金電子基金經理人張正中指出，降息資金行情有利支撐股市續漲行情，台股技術面仍然偏多，面臨高檔震盪，AI供應鏈及先進半導體成長依然可期，看好相關AI受惠股的長期表現。