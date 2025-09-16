平衡組合基金 穩穩賺

近一季全球股市驚驚漲並屢寫新高，推升境內基金規模站穩10兆元大關亦創新高，從最新規模統計顯示，台股組合及國內外平衡型基金上月類型規模成長幅度達兩位數，躍居前三名，優於整體境內基金表現。

投信法人分析，台股基金自關稅戰低點反彈以來，平均漲幅逾七成，全球科技及大中華基金也有三至七成，超額報酬讓不少投資人先落袋為安，並繼續透過股債多元配置的平衡型基金，或藉由母子基金等投資方法布局，以較穩健方式掌握行情後市契機。

根據投信投顧公會最新統計截至8月底止，台股（國內投資）組合型、台股（國內投資）平衡型、跨國投資平衡型基金8月月成長幅度達35.8%、23.4%、13.2%，是境內主動式操作共同基金類型成長幅度前三名，表現明顯優於整體境內基金的1.8%。此外，跨國投資多重資產型、組合平衡型同期間成長幅度也有2.6%、3.8%。

其中復華全球平衡及復華傳家二號等六檔基金8月規模明顯增長躍居類型前茅，近一季績效多有逾二成；國泰美國多重收益平衡、元大全球優質龍頭平衡、摩根中國雙息平衡及野村鴻利基金也有突出表現。

復華全球平衡基金經理人胡家菱表示，關稅等不確定性緩解、風險情緒改善，加以企業獲利維持成長及降息預期，有助維繫股市震盪走強格局，後續將採全球化分散布局，並以趨勢成長題材為主軸，搭配美國公債部位配置，參與各市場投資機會。

復華傳家二號基金經理人郭家宏指出，AI受惠類股短期累積不小漲幅，加上近期台股融資餘額快速上升，可能增添籌碼面波動風險，但研判AI發展仍處早期階段，其背後有實質獲利成長支撐，因此採偏多操作，以電子族群搭配權值股與成長股進行均衡配置。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊表示，近期部分實現生成式AI與雲端運用營收強勁成長的企業，股價有正向表現，包括Google母公司Alphabet市值在9月15突破3兆美元，今年來漲幅超越輝達，顯示市場焦點正逐漸從「提供算力」，同步關注「如何利用算力創造商業價值」。基於AI概念股獲利可望持續成長，建議透過分散風險的股債平衡方式長期參與。