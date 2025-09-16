特別股雙優勢 後市可期

聯準會即將召開FOMC會議，外界普遍預期這次會後將宣布今年首次降息。法人表示，特別股因兼具股票與固定收益資產特性，加上主要發行的金融業基本面穩健，既有望爭取資本利得，也能兼顧收益來源，可望吸引資金持續配置，後市表現仍值期待。

綜合觀察當前經濟數據走向，市場法人指出，例如勞動市場與通膨數據，以及聯準會官員先前談話釋出的訊號，若9月FOMC會議宣布降息，應是以防範風險的預防性降息可能性相對高，即在經濟未出現衰退現象，政策釋放溫和寬鬆訊號，降息有助於維持經濟韌性，亦可為風險性資產注入上行動能。

觀察近期投信發行的特別股基金表現，近一月、近三月包括台幣及美元級別，全數基金皆繳出正報酬；以近一月來看，群益全球特別股收益基金最佳，漲幅接近3.6%，其次柏瑞特別股息收益基金接近3%，宏利特別股息收益-新台幣、富蘭克林華美特別股收益等，則有2.5%以上，表現亮眼。

群益全球特別股收益基金經理人徐煒庠表示，金融業是特別股主要發行產業，因受到各國政府的高度監管，企業體質與營運狀況相對穩健，以美國來看，大型銀行於第2季財報表現亮眼，營收與獲利優於預期的比例高，長期而言也受惠於監管放鬆機會。

展望第4季至明年，美國經濟及企業盈利增長有望進一步帶動市場投資情緒，而聯準會為了維持勞動市場健康，在利率政策上可望保持寬鬆步伐，市場普遍預期聯準會將重啟降息，有利於特別股表現。

徐煒庠進一步指出，歐系銀行在壓力測試中同樣展現積極成果，資本適足、獲利表現皆較前年顯著改善。