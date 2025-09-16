高品質債券 配置優選

儘管全球經濟成長放緩、通膨壓力與地緣政治風險交錯影響市場情緒，債券市場卻展現出強勁韌性。根據美系券商最新報告顯示，信用資產仍具吸引力，特別是高品質債券與主動式操作策略，正成為資產配置的新焦點。

根據彭博統計，自1995年以來五輪降息周期中，彭博美國投資等級公司債券指數在過去四次聯準會降息後24個月，投資等級債皆上漲超過一成，目前本輪降息投等債僅上漲2.1%，9月聯準會重啟降息，債市再露多頭轉機，潛在資本利得可期。隨2025年降息周期正式啟動，投等債的投資機會正加速浮現。

在降息預期升溫背景下，投等債市場持續吸引資金流入。當前正是「鎖定收益」的關鍵時刻，投資人應把握中長期配置機會，鎖定當前票息水準，以因應未來可能的利率下行環境。

在此背景下，富邦投信宣布旗下首檔主動式債券ETF—「主動富邦動態入息」（00982D）將於今（17）日正式展開募集，提供投資人靈活配置與雙率避險的全新選擇。

富邦投信指出，00982D鎖定100%投資等級美元公司債，並透過利率與匯率雙率避險策略，有效降低波動風險，力求在震盪市況中創造超額報酬。

00982D擬任經理人黃詩紋表示，主動債ETF的關鍵優勢在於「靈活、即時」，能運用換匯、遠期外匯交易與跨幣別避險工具，協助投資人掌握匯率變動下的資本利得機會。相較於被動式ETF緊貼指數的操作方式，主動式策略更能在市場轉折點展現差異化優勢。

00982D由專業投資團隊進行深度產業分析與嚴謹價值評估，挑選財務體質健全的發行人所發行之債券標的，並採取多元分散投資策略，以降低單一發行人信用風險，追求中長期穩健收益。