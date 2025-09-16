外資買超台股金額居亞洲之冠 Fed 本周決策牽動後市

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
外資上周聚焦東北亞股市，以對台股買超56億美元最多，其次是南韓的30.3億美元；賣超則以印尼的4億美元最多，其次是越南的1.9億美元。新興亞股上周漲多於跌，以南韓大漲5.9%最優，其次是台股漲4%、泰國漲2.2%，僅菲律賓及印尼收黑，但跌幅都不到0.7%。

今年以來，外資對新興亞股只買超台股，買超金額擴大到74億美元；賣超則以對印度賣超155.2億美元最多，其次是馬來西亞的38億美元、印尼的37.3億美元。今年以來，主要新興亞股以南韓漲42%最優，再來是越南的33%、印尼的11.9%，但菲律賓及泰國都下跌逾7%。

台股上周頻創歷史新高，保德信市值動能50 （009803）經理人張芷菱表示，本周萬眾矚目重頭戲為降息政策。美國聯準會（Fed）在暫停九個月後，預料將重新啟動貨幣寬鬆，有望帶動台股震盪盤堅。至於最新發表的蘋果新機，可支援更強人工智慧（AI）運算，新品題材與後續銷售有望支撐台廠供應鏈股價表現。

安聯投信台股團隊表示，資金重回風險資產，輔以美國重要法說對於全球AI基礎設施投資看法樂觀，市場持續在AI供應鏈中尋找新的投資機會。

部分上游零組件及原物料短期產能無法開出，但技術及規格升級帶動需求強勁，供不應求有望帶動漲價，成為資金追逐重心，但仍要留意不少個股短線漲幅過大。

印度上周獲外資買超1.9億美元，群益印度中小基金經理人向思穎表示，印度經濟成長快速且經濟規模躋身全球第五，目前基本面依然強勁，加上貨幣政策維持寬鬆，因此只要關稅不確定性減緩，印度股市可望迎來落後補漲契機。

展望後市，隨著美印關係轉暖、政策利多疊加，以及市場廣度改善，將有利印度第4季表現，在產業上看好資訊科技、國防、非核心消費族群等。

越南今年遭外資賣超，但股市仍大漲33%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，越南股市創新高之後高檔震盪，多頭格局架構不變。

越南可望於10月成功升級列入富時新興市場指數，過渡期約需6-12個月，升級後被動資金流入預估約15 億美元。

