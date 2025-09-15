固定收益型 吸引力下滑

美國聯準會降息預期推動資金持續流往債券市場，過去一周淨流入整體固定收益型ETF資金為96.7億美元，但較前周減少約三成。美國公債殖利率降至低檔後，吸引力下滑，資金流入美國債市規模較前周減少四成至僅48.5億美元；流入歐洲債市資金亦減半至僅5.1億美元。

由債券品質分類，投資等級債市淨流入46.4億美元，非投資等級債市則增至10.3億美元淨流入。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，美國非投資等級公司體質改善，信評達BB以上占比高於五成，降息可緩解成本壓力較高的企業，有助於緩和企業違約風險，且市場需求強勁，加上目前殖利率約為7%，仍具吸引力。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博指出，雖然新興市場正承受美國貿易與關稅政策風險，但也激化出貿易轉型機會，預期美元匯價將持續偏弱，締造新興市場當地貨幣債匯市的漲升行情，目前看好亞洲的印度與馬來西亞，拉丁美洲的墨西哥、巴西，並前進非洲等邊境市場發掘高殖利率題材，例如南非和埃及等基本面已明顯改善，財政和經濟改革獲市場認同，提供具吸引力收益機會。

安聯投信表示，美國8月非農就業增速顯著放緩，核心通膨也符合預期，使市場預期年內累計將有三次降息。10年期公債殖利率持續走低，債市近期全數上漲；其中又以新興主權債漲幅較大；投資級債續漲，但資金流入降溫。

降息預期推升，加上風險情緒熱絡，非投資級債延續漲勢。

安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢指出，歐洲景氣逐步回溫，加上今年來已大幅降息，年底前歐洲央行年底前降息空間相對有限，歐央目前主要透過維持寬鬆貨幣環境來支撐經濟表現。

新興市場國家通膨持續放緩，多數新興市場國家年底前皆具降息空間。經濟趨緩降息預期上升，殖利率曲線陡峭趨勢未變 。

整體來看，降息受惠資產，資金行情驅動，風險情緒回升，信用利差緊縮，維持高信用債配置。