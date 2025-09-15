快訊

美中談判順利、等待Fed降息…史指首登6600點 那指同創新高

固定收益型 吸引力下滑

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
主要固定收益型ETF資金流向
主要固定收益型ETF資金流向

美國聯準會降息預期推動資金持續流往債券市場，過去一周淨流入整體固定收益型ETF資金為96.7億美元，但較前周減少約三成。美國公債殖利率降至低檔後，吸引力下滑，資金流入美國債市規模較前周減少四成至僅48.5億美元；流入歐洲債市資金亦減半至僅5.1億美元。

由債券品質分類，投資等級債市淨流入46.4億美元，非投資等級債市則增至10.3億美元淨流入。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，美國非投資等級公司體質改善，信評達BB以上占比高於五成，降息可緩解成本壓力較高的企業，有助於緩和企業違約風險，且市場需求強勁，加上目前殖利率約為7%，仍具吸引力。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博指出，雖然新興市場正承受美國貿易與關稅政策風險，但也激化出貿易轉型機會，預期美元匯價將持續偏弱，締造新興市場當地貨幣債匯市的漲升行情，目前看好亞洲的印度與馬來西亞，拉丁美洲的墨西哥、巴西，並前進非洲等邊境市場發掘高殖利率題材，例如南非和埃及等基本面已明顯改善，財政和經濟改革獲市場認同，提供具吸引力收益機會。

安聯投信表示，美國8月非農就業增速顯著放緩，核心通膨也符合預期，使市場預期年內累計將有三次降息。10年期公債殖利率持續走低，債市近期全數上漲；其中又以新興主權債漲幅較大；投資級債續漲，但資金流入降溫。

降息預期推升，加上風險情緒熱絡，非投資級債延續漲勢。

安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢指出，歐洲景氣逐步回溫，加上今年來已大幅降息，年底前歐洲央行年底前降息空間相對有限，歐央目前主要透過維持寬鬆貨幣環境來支撐經濟表現。

新興市場國家通膨持續放緩，多數新興市場國家年底前皆具降息空間。經濟趨緩降息預期上升，殖利率曲線陡峭趨勢未變 。

整體來看，降息受惠資產，資金行情驅動，風險情緒回升，信用利差緊縮，維持高信用債配置。

延伸閱讀

台指期夜盤由黑翻紅 高檔守穩25,300點、力抗空頭

台股終止連5日創高 投顧：強勢整理盼Fed緩步降息

台灣明年有條件降息？ 國泰台大團隊揭兩大關鍵

施俊吉籲央行暫緩降息 豐年為荒年留糧、雨季為旱季儲水

相關新聞

外資買超台股金額居亞洲之冠 Fed 本周決策牽動後市

外資上周聚焦東北亞股市，以對台股買超56億美元最多，其次是南韓的30.3億美元；賣超則以印尼的4億美元最多，其次是越南的...

14檔台股基金淨值飆 展現抗跌優勢 群益馬拉松表現亮眼

台股在高檔獲利了結賣壓下，昨（15）日大盤拉回逾百點。不過，基金市場仍傳出亮點，共有14檔台股基金淨值逆勢創新高，展現穩...

股票型單周吸金倍增

過去一周，整體股票型ETF較前周倍增至300.4億美元，近半數流入美國有151.1億美元，其次為亞洲、日本的27億和6....

固定收益型 吸引力下滑

美國聯準會降息預期推動資金持續流往債券市場，過去一周淨流入整體固定收益型ETF資金為96.7億美元，但較前周減少約三成。...

資金追捧新興股債 三大利多護航行情升溫 謹慎挑選標的

今年以來，新興市場資產表現亮眼。法人指出，新興市場受惠於三大核心驅動力，也就是美元走弱、總體環境相對穩定及大趨勢。不過，...

政策加持、資金湧入 滬深兩市回溫 陸股市值型 ETF 同步走揚

隨市場投資情緒回溫、資金動能充沛，以及政策面加持，推升近期中國股市表現，近一月上證指數上漲5.7%，寫下十年新高，深圳板...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。