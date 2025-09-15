過去一周，整體股票型ETF較前周倍增至300.4億美元，近半數流入美國有151.1億美元，其次為亞洲、日本的27億和6.3億美元流入；中國則遭流出8.1億美元。

上周美國所公布的通膨和就業相關數據，更強化投資人對聯準會（Fed）重啟降息的期待，科技股引領美日台韓股市再創歷史新高。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會利率會議即將登場，除了可望重啟降息，投資人更關注未來的降息路徑及支持聯準會轉向降息的理由，從最新經濟展望及利率點陣圖可見端倪。根據芝加哥商業交易所FedWatch，市場預估9月降息1碼機率為96.4%、10月及12月可望分別再降息1碼，聯邦基金利率區間預估年底將來至3.50~3.75%。

由於金融市場自聯準會主席鮑爾8月22日於全球央行年會釋放鴿派訊息以來，已提前反映聯準會將重啟降息的資金行情，短線須留意當政策預期實現後的震盪風險。

觀察美國就業市場放緩但並未陷入衰退，預期在聯準會即將重啟降息、AI驅動企業投資加速等利多支撐下，全球景氣仍具備韌性，第4季旺季行情可期。鑒於股市屢創新高後震盪可能加大，建議透過平衡型及債券資產降低波動，股市建議逢震盪加碼，首選長線趨勢正向的科技及創新科技產業。

另外，聯準會降息將壓抑美元指數表現，加速全球分散投資浪潮，建議投資人可選擇全球公債或新興國家當地公債型基金、日本和印度股票型基金，並搭配5~10%黃金產業型基金提高投組多樣性。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出， 今年來美股S&P500指數累計上漲約11.9%，其中約6.6%來自每股盈餘成長，反映企業獲利動能穩健；其餘3.6%則由估值（P/E）擴張推動，顯示市場對未來成長預期仍偏樂觀，整體漲勢具基本面支撐。然而，多數類股評價已偏高，在缺乏新題材支撐下，應保持謹慎，適時逢高調節部位，以控管回檔風險。類股配置上可聚焦美國AI通訊服務、工業與金融。