14檔台股基金淨值飆 展現抗跌優勢 群益馬拉松表現亮眼

台股在高檔獲利了結賣壓下，昨（15）日大盤拉回逾百點。不過，基金市場仍傳出亮點，共有14檔台股基金淨值逆勢創新高，展現穩健表現，成功抵禦短線震盪。據統計，受益人數達4.5萬人，顯示台股基金在盤勢拉回時仍具抗跌優勢，為投資人帶來信心。

台股上周連日改寫新高，12日盤中已出現獲利賣壓跡象，昨天盤面個股普遍跌多漲少，僅靠台積電撐盤。連帶台股基金表現也以下跌為主，但仍有14檔基金淨值持續創高，讓45,348位受益人繼續獲利。

統整14檔淨值創新高的台股基金中，以成立以來績效觀察，群益馬拉松基金累計上漲2,411.6%，表現最為亮眼。若以團隊表現來看，群益投信旗下共有群益馬拉松、群益奧斯卡兩檔基金入列，居於領先地位。其餘上榜者則分屬元大、宏利、柏瑞等12家投信，各自皆有一檔基金入榜。

群益投信台股研究團隊表示，現階段台股處於高檔，類股輪動快速、波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，一般人要掌握時機點實屬不易，台股接下來的操作難度將更高，加上個股波動大，台股基金可在盤勢多空之際來回靈活操作，主動選股策略，透過科技股與傳產股的平衡布局，不僅能捕捉成長性標的，也能確保投資組合的穩定性，建議投資人可運用台股基金介入，參與台股未來上漲契機。

14檔淨值創新高台股基金

安聯投信台股團隊表示，市場對降息預期樂觀，美股走勢強勁挹注市場多頭氣氛，加上台股今年以來的漲勢仍落後美股，在AI與科技相關財報題材持續發酵帶動下，盤面類股輪動，AI相關主題接棒率領大盤挑戰新高。

此外，美國利率政策目前仍處於限制性水準，展望與不斷變化的風險平衡可以讓聯準會調整政策立場，市場預期本周聯準會可望重啟降息，資金重回風險性資產，輔以美國重要法說對於全球AI基礎設施投資看法樂觀，市場持續在AI供應鏈中旬尋找新的投資機會。

群益馬拉松基金暨主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易建議回檔時分批進場，把握中長期投資機會。採成長股與價值股並重來因應大區間操作、選股不選市行情。電子股部分看好，中長線AI伺服器、AWS供應鏈、IC設計，傳產看好內需、高殖利率個股。