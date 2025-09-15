快訊

iPhone Air限用eSIM！3大電信「免費」申請規則一次看 這家可網路申辦

台電林口電廠2號機組故障 確定今天無法修好

川普：美中最新經貿會談超順利 周五和習近平通話

外資9月來狂買台股 降息預期及AI推升台韓股市

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

外資上周聚焦東北亞股市，以對台股買超56億美元最多，其次是南韓的30.3億美元；賣超則以印尼的4億美元最多。新興亞股上周漲多於跌，以南韓大漲5.9%最優，其次是台股漲4%。

今年以來，外資對新興亞股只買超台股，買超金額擴大到74億美元，其中9月以來就買超73.1億美元，對南韓則賣超23億美元。今年以來，主要新興亞股以南韓漲42%最優，再來是越南的33%，台股則漲10%。

台股上周頻創歷史新高，保德信市值動能50 （009803）經理人張芷菱表示，本周萬眾矚目重頭戲為降息政策。美國聯準會（Fed）在暫停九個月後，預料將重新啟動貨幣寬鬆，有望帶動台股震盪盤堅。至於最新發表的蘋果新機，可支援更強人工智慧（AI）運算，新品題材與後續銷售有望支撐台廠供應鏈股價表現。

安聯投信台股團隊表示，資金重回風險資產，輔以美國重要法說對於全球AI基礎設施投資看法樂觀，市場持續在AI供應鏈中尋找新的投資機會。部分上游零組件及原物料短期產能無法開出，但技術及規格升級帶動需求強勁，供不應求有望帶動漲價，成為資金追逐重心，但仍要留意不少個股短線漲幅過大。

台股 亞股 南韓

延伸閱讀

台股站上2萬5！高資產族出來看房了 建商：房市慢慢在解凍

台灣明年有條件降息？ 國泰台大團隊揭兩大關鍵

市場靜待利率決策 台股終場下跌117點、收25,357點 台積電小跌5元

熱門高股息00919等15檔台股 ETF 今為搶息最後買進日

相關新聞

資金追捧新興股債 三大利多護航行情升溫 謹慎挑選標的

今年以來，新興市場資產表現亮眼。法人指出，新興市場受惠於三大核心驅動力，也就是美元走弱、總體環境相對穩定及大趨勢。不過，...

政策加持、資金湧入 滬深兩市回溫 陸股市值型 ETF 同步走揚

隨市場投資情緒回溫、資金動能充沛，以及政策面加持，推升近期中國股市表現，近一月上證指數上漲5.7%，寫下十年新高，深圳板...

第2季業績吸睛 資金轉向中小型台股商品 建議優先布局

時序進入ETF配息旺季，統計截至10日，在9月月配型台股高股息ETF中，群益科技高息成長、台新永續高息中小以及中信成長高...

全球債市 投資契機浮現

市場強烈期待美國聯準會（Fed）將於本周降息。法人指出，全球債市迎來新的投資契機，各類債券各擁利多，投資人可以透過布局多...

TISA理財照過來／凱基未來世代關鍵收息 穩健

生成式AI帶動的科技革命正重塑全球產業版圖，吸引眾多投資目光，但對於剛踏入投資領域的年輕世代與資金有限的小資族來說，高股...

全球市場觀測站／新興亞股熱力四射

美國經濟數據顯示通膨未明顯升溫、勞動市場明顯降溫，營造聯準會降息的良好背景。上周全球股債市齊揚，股市方面，產業以科技股表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。