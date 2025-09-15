外資9月來狂買台股 降息預期及AI推升台韓股市

外資上周聚焦東北亞股市，以對台股買超56億美元最多，其次是南韓的30.3億美元；賣超則以印尼的4億美元最多。新興亞股上周漲多於跌，以南韓大漲5.9%最優，其次是台股漲4%。

今年以來，外資對新興亞股只買超台股，買超金額擴大到74億美元，其中9月以來就買超73.1億美元，對南韓則賣超23億美元。今年以來，主要新興亞股以南韓漲42%最優，再來是越南的33%，台股則漲10%。

台股上周頻創歷史新高，保德信市值動能50 （009803）經理人張芷菱表示，本周萬眾矚目重頭戲為降息政策。美國聯準會（Fed）在暫停九個月後，預料將重新啟動貨幣寬鬆，有望帶動台股震盪盤堅。至於最新發表的蘋果新機，可支援更強人工智慧（AI）運算，新品題材與後續銷售有望支撐台廠供應鏈股價表現。

安聯投信台股團隊表示，資金重回風險資產，輔以美國重要法說對於全球AI基礎設施投資看法樂觀，市場持續在AI供應鏈中尋找新的投資機會。部分上游零組件及原物料短期產能無法開出，但技術及規格升級帶動需求強勁，供不應求有望帶動漲價，成為資金追逐重心，但仍要留意不少個股短線漲幅過大。