歡迎外國企業員工赴美 川普：不想嚇走大家

全球債市 投資契機浮現

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

市場強烈期待美國聯準會（Fed）將於本周降息。法人指出，全球債市迎來新的投資契機，各類債券各擁利多，投資人可以透過布局多元債券，在獲取收益之外，追求資本利得的空間。

Fed即將召開利率會議，年底前還有10月及12月兩次利率會議。最新聯邦基金利率期貨顯示，投資人預期Fed年底前降息幅度由原本的2碼（即0.5個百分點）擴大至3碼，且明年仍有機會降息3碼。

聯博投信表示，相較於歐元區 、英國、加拿大、澳洲等其他主要央行今年已陸續降息，Fed至今仍維持利率不變，在主要央行中最晚降息。目前美國聯邦基金利率仍高於長期平均值，未來美債殖利率的下滑空間大於其他國家。

聯博看好投資等級債可望受惠於降息行情，且目前殖利率高於長期平均、價格低於長期平均。到8日為止，彭博美國投資等級公司債指數殖利率4.7%，高於10年長期平均值3.8%；平均債券價格95.7元，低於10年長期平均的101.6元。

瑞士百達資產管理指出，降息有望帶動非投資等級債券需求。不過，長期通貨膨脹前景仍不明，宜優先配置存續期短、波動低的信用債，以提升資產配置的穩定性與可控性。

百達指出，全球經濟與政策不確定性上升，債券也宜配置在多個成熟市場，以進一步分散潛在風險。尤其歐洲非投資等級債受惠於企業財報表現穩健及信用市場基本面健康，績效優於美國非投資等級債。

在新興市場債方面，富蘭克林投顧指出，美元跟隨美債殖利率下滑，新興國家當地貨幣債券可望有匯兌收益。從今年年初到9月8日為止，以ICE美銀美林債券指數為例，新興市場當地公債指數換成美元上漲12.6%（其中有5.1個百分點來自於匯兌貢獻），優於新興市場美元債的9.1%和美國公債指數的5.7%漲幅。

