快訊

歡迎外國企業員工赴美 川普：不想嚇走大家

TISA 理財照過來／凱基未來世代關鍵收息 穩健

經濟日報／ 何佩儒
REITs與科技股同時上漲或互補機率達73%
REITs與科技股同時上漲或互補機率達73%

生成式AI帶動的科技革命正重塑全球產業版圖，吸引眾多投資目光，但對於剛踏入投資領域的年輕世代與資金有限的小資族來說，高股價往往讓人卻步。為協助民眾及早進行中長期穩健投資，凱基投信響應金管會今年推動台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）帳戶政策，提供免手續費、低經理費等低門檻的投資方案。

其中凱基投信旗艦基金-凱基未來世代關鍵收息多重資產基金，透過每月1,000元的定期定額投資，即可搭上科技巨擘的成長曲線，抓住AI及未來世代產業的成長紅利。不僅投資門檻低，也能以多資產的方式配置，以簡單的方式逐步累積財富，輕鬆搭上科技浪潮的快車。

近十年產業市場變化快速，自2016年起，傳統零售業面臨大量倒閉潮，隨後2017年至2021年歷經網路購物、影音串流、線上社群等趨勢崛起，新冠疫情的爆發更進一步加速辦公及購物模式線上化，使得產業生態發生根本性的改變。

而到了2023年，生成式AI的蓬勃發展更讓數位基建、晶片算力、軟體應用商機大幅擴大，讓REITs和科技股成投資人掌握未來世代的絕佳機會。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金研究團隊表示，通訊電塔、數據中心等科技REITs、新型態住宅REITs，及物流倉儲及自助倉儲等倉儲REITs等未來世代REITs，較傳統REITs具更強成長動能。

由於CSP業者持續擴大資本支出，科技股長線多方優勢愈加明顯。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金透過REITs穩定的現金流特性，提高資產價格穩定性，搭配科技股進一步加強成長潛力，可謂一手掌握防守及進攻雙引擎策略，幫助投資人有效掌握未來世代的投資機遇。

根據Bloomberg近十年（2015至2025）統計，REITs及科技股同時上漲或互補機率高達73%，顯示這兩類資產在市場中具有高度的協同效應與穩定性。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金正是利用這一特性，透過REITs和科技股雙引擎點燃新一輪成長驅動力。

REITs 凱基

延伸閱讀

00981T存債券領息、龍頭股票兼顧資本利得！知美：穩定現金流的新選擇

台積電助攻！亞洲科技股指數蓄勢創新高 AI題材與Fed降息預期添動能

凱基壽推進友善金融

最牛一輪／龍德揚帆 凱基54啟航

相關新聞

資金追捧新興股債 三大利多護航行情升溫 謹慎挑選標的

今年以來，新興市場資產表現亮眼。法人指出，新興市場受惠於三大核心驅動力，也就是美元走弱、總體環境相對穩定及大趨勢。不過，...

政策加持、資金湧入 滬深兩市回溫 陸股市值型 ETF 同步走揚

隨市場投資情緒回溫、資金動能充沛，以及政策面加持，推升近期中國股市表現，近一月上證指數上漲5.7%，寫下十年新高，深圳板...

第2季業績吸睛 資金轉向中小型台股商品 建議優先布局

時序進入ETF配息旺季，統計截至10日，在9月月配型台股高股息ETF中，群益科技高息成長、台新永續高息中小以及中信成長高...

全球債市 投資契機浮現

市場強烈期待美國聯準會（Fed）將於本周降息。法人指出，全球債市迎來新的投資契機，各類債券各擁利多，投資人可以透過布局多...

TISA 理財照過來／凱基未來世代關鍵收息 穩健

生成式AI帶動的科技革命正重塑全球產業版圖，吸引眾多投資目光，但對於剛踏入投資領域的年輕世代與資金有限的小資族來說，高股...

富邦00982D 後天開募

美國就業數據不如預期，降息已成板上釘釘，隨降息循環啟航，美元貶值預期逐漸升溫，股市頻創新高下，債券布局更是資產配置中不可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。