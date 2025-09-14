TISA 理財照過來／凱基未來世代關鍵收息 穩健

生成式AI帶動的科技革命正重塑全球產業版圖，吸引眾多投資目光，但對於剛踏入投資領域的年輕世代與資金有限的小資族來說，高股價往往讓人卻步。為協助民眾及早進行中長期穩健投資，凱基投信響應金管會今年推動台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）帳戶政策，提供免手續費、低經理費等低門檻的投資方案。

其中凱基投信旗艦基金-凱基未來世代關鍵收息多重資產基金，透過每月1,000元的定期定額投資，即可搭上科技巨擘的成長曲線，抓住AI及未來世代產業的成長紅利。不僅投資門檻低，也能以多資產的方式配置，以簡單的方式逐步累積財富，輕鬆搭上科技浪潮的快車。

近十年產業市場變化快速，自2016年起，傳統零售業面臨大量倒閉潮，隨後2017年至2021年歷經網路購物、影音串流、線上社群等趨勢崛起，新冠疫情的爆發更進一步加速辦公及購物模式線上化，使得產業生態發生根本性的改變。

而到了2023年，生成式AI的蓬勃發展更讓數位基建、晶片算力、軟體應用商機大幅擴大，讓REITs和科技股成投資人掌握未來世代的絕佳機會。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金研究團隊表示，通訊電塔、數據中心等科技REITs、新型態住宅REITs，及物流倉儲及自助倉儲等倉儲REITs等未來世代REITs，較傳統REITs具更強成長動能。

由於CSP業者持續擴大資本支出，科技股長線多方優勢愈加明顯。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金透過REITs穩定的現金流特性，提高資產價格穩定性，搭配科技股進一步加強成長潛力，可謂一手掌握防守及進攻雙引擎策略，幫助投資人有效掌握未來世代的投資機遇。

根據Bloomberg近十年（2015至2025）統計，REITs及科技股同時上漲或互補機率高達73%，顯示這兩類資產在市場中具有高度的協同效應與穩定性。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金正是利用這一特性，透過REITs和科技股雙引擎點燃新一輪成長驅動力。