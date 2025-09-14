全球市場觀測站／新興亞股熱力四射

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國經濟數據顯示通膨未明顯升溫、勞動市場明顯降溫，營造聯準會降息的良好背景。上周全球股債市齊揚，股市方面，產業以科技股表現最佳，新興市場中的亞股表現突出。債市方面，受惠美債殖利率走低，投資級公司債突出。

美國勞工統計局更新報告，將2024年4月至2025年3月的非農就業數據大幅向下修正91.1萬人，創下歷史最高紀錄。日前公布的8月非農就業人數增加2.2萬人，遠低於市場預期，顯示美國勞動市場已經降溫。

通膨部分，8月消費者物價（CPI）年增率為2.9%，高於7月的2.7%也是今年1月以來最高增幅，核心CPI年增率為3.1%與前月持平。

野村投信表示，8月通膨微幅上揚，顯示對等關稅實施後的影響有限，加上勞動市場已見疲態，聯準會本周降息幾乎成定局，在預期資金更為寬鬆的正向投資氣氛帶動下，上周股債市普遍均呈上揚走勢，包括美股在內等不少股市指數頻創歷史新高。

債市 通膨 美國經濟

資金追捧新興股債 三大利多護航行情升溫 謹慎挑選標的

今年以來，新興市場資產表現亮眼。法人指出，新興市場受惠於三大核心驅動力，也就是美元走弱、總體環境相對穩定及大趨勢。不過，...

政策加持、資金湧入 滬深兩市回溫 陸股市值型 ETF 同步走揚

隨市場投資情緒回溫、資金動能充沛，以及政策面加持，推升近期中國股市表現，近一月上證指數上漲5.7%，寫下十年新高，深圳板...

第2季業績吸睛 資金轉向中小型台股商品 建議優先布局

時序進入ETF配息旺季，統計截至10日，在9月月配型台股高股息ETF中，群益科技高息成長、台新永續高息中小以及中信成長高...

全球債市 投資契機浮現

市場強烈期待美國聯準會（Fed）將於本周降息。法人指出，全球債市迎來新的投資契機，各類債券各擁利多，投資人可以透過布局多...

TISA 理財照過來／凱基未來世代關鍵收息 穩健

生成式AI帶動的科技革命正重塑全球產業版圖，吸引眾多投資目光，但對於剛踏入投資領域的年輕世代與資金有限的小資族來說，高股...

富邦00982D 後天開募

美國就業數據不如預期，降息已成板上釘釘，隨降息循環啟航，美元貶值預期逐漸升溫，股市頻創新高下，債券布局更是資產配置中不可...

