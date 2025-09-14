全球市場觀測站／新興亞股熱力四射

美國經濟數據顯示通膨未明顯升溫、勞動市場明顯降溫，營造聯準會降息的良好背景。上周全球股債市齊揚，股市方面，產業以科技股表現最佳，新興市場中的亞股表現突出。債市方面，受惠美債殖利率走低，投資級公司債突出。

美國勞工統計局更新報告，將2024年4月至2025年3月的非農就業數據大幅向下修正91.1萬人，創下歷史最高紀錄。日前公布的8月非農就業人數增加2.2萬人，遠低於市場預期，顯示美國勞動市場已經降溫。

通膨部分，8月消費者物價（CPI）年增率為2.9%，高於7月的2.7%也是今年1月以來最高增幅，核心CPI年增率為3.1%與前月持平。

野村投信表示，8月通膨微幅上揚，顯示對等關稅實施後的影響有限，加上勞動市場已見疲態，聯準會本周降息幾乎成定局，在預期資金更為寬鬆的正向投資氣氛帶動下，上周股債市普遍均呈上揚走勢，包括美股在內等不少股市指數頻創歷史新高。