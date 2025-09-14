第2季業績吸睛 資金轉向中小型台股商品 建議優先布局

時序進入ETF配息旺季，統計截至10日，在9月月配型台股高股息ETF中，群益科技高息成長、台新永續高息中小以及中信成長高股息每單位配息上修金額居前三大。

投信法人表示，在權值股漲多下，市場資金湧向中小型股，且中小型電子股第2季業績表現亦吸睛，也讓中小型台股ETF後勁十足，建議投資人可以逢低布局台股高息中小型ETF。

規模最大的中小型台股ETF台新永續高息中小ETF，搭上這波中小型電子股業績增長及中小股勁揚的順風車，帶動配息金額上揚。據台新投信官網公告，9月00936每單位配息金額再度上調至0.055元，較7月配息金額上升83%，在高股息ETF一片降息風潮中，已為今年第二次上調配息金額，顯得額外突出。

9月上調月配息台股高股息ETF

台新永續高息中小ETF研究團隊表示，市場預期聯準會9月有機會降息，市場風險偏好提升，唯如果從4月盤中最低點17,306點計算，到9月11日早盤高點25,500點以上，從底部波段反彈已逾8,200點，在漲多下，任何消息面皆可能導致獲利回吐賣壓。

一旦大盤回檔，大型股容易率先成為外資的提款機，因此建議優先布局台股中小型高股息ETF，一來可利用高股息增強下檔防禦性，另一方面，中小型股股權較為集中、籌碼較穩，同時，中小型ETF基金聚焦於市值規模適中、基本面穩健、現金流充沛的中小型企業，布局高息中小型ETF兼顧企業成長潛力與穩定配息能力。

群益科技高息成長ETF經理人洪祥益指出，該ETF的選股策略，將外資認同度作為選股標準之一，並搭配獲利成長率、EPS等數據來篩選，以及精準高息策略，來選出獲利性、股價成長性以及配息能力都具備的優質科技高息股。投資人不妨透過台股科技高息ETF來掌握，既把握科技股行情，也能以此建立收益來源。