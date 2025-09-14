政策加持、資金湧入 滬深兩市回溫 陸股市值型 ETF 同步走揚

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
隨市場投資情緒回溫、資金動能充沛，以及政策面加持，推升近期中國股市表現，近一月上證指數上漲5.7%，寫下十年新高。（中新社）
隨市場投資情緒回溫、資金動能充沛，以及政策面加持，推升近期中國股市表現，近一月上證指數上漲5.7%，寫下十年新高，深圳板塊表現更為活躍，深證成指上漲14.3%，更在日前一度站上13,000點，也寫下2022年7月以來新高，兩市表現熱絡下，連帶投信發行的中國市值型ETF表現同步走揚。

財富管理專家表示，主要受惠於DeepSeek技術突破、政府推出新型政策性金融工具投入數位經濟與人工智慧領域，以及國際資金回頭配置中國股市，帶動近期中國股市表現氣勢如虹。後續來看，在政策層面強力支持，尤以科技成長相關措施最受矚目，加上企業盈利善，以及散戶與機構資金持續入勢下，有助支撐中國股市表現延續。

群益深証中小ETF（00643）經理人洪祥益表示，近期中國股市走高，結構上由「防禦高息」轉向「科技成長」，資金結構因保險資金與散戶回流而改善，也為後續風險偏好修復預留空間。

投信發行中國市值型ETF概況
投信發行中國市值型ETF概況

企業獲利方面，先進製造、醫藥、科技ROE較上一季改善，若「反內卷」落地，高盛估未來企業盈利有望年增14%，獲利面可望提升。

整體而言，在中國貨幣保持寬鬆、企業獲利改善、資金回流，以及政策支持力道延續下，皆有助於股市表現，而中小型股方面，因具備股本小、股價爆發力強的特性，潛在資本利得空間可期，其中中小企業100指數成分股又多涵蓋政策支持的科技成長股，建議投資人可透過中小板相關ETF來把握行情。

富邦中証500ETF經理人陳双吉指出，A股呈現慢牛格局，吸引散戶「小跑步」進場。根據美系券商最新報告，美國投資人對中國股市的興趣已明顯高於2021至2024年，主因包括人形機器人等科技產業發展受到關注、中國政策持續推動穩增長、流動性改善等利多因素。

目前市場雖處於高檔震盪階段，短期拉回屬正常現象。建議投資人可趁勢布局，掌握中長期成長契機，特別是具政策支撐與基本面穩健的板塊，將是下一波資金關注焦點。

