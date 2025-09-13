基金特蒐／中小型台股 活力四射

台股8月中小型股表現優於大型股，櫃買指數漲幅約10%，加權指數漲幅2.9%。群益店頭基金經理人許育誌表示，主要是受到市場預期美國降息機率大增，加以大型股估值先前漲勢已被推高，中小型股估值相對具吸引力。

此外，對等關稅暫時落底，但台灣與美國10月談判仍有機會調降，如出現調降空間對中小型股較為有利。櫃買指數仍落後加權指數有段空間，經過8月猛追仍有段距離，後續有機會出現落後補漲走勢。

群益基金經理人許育誌。群益投信/提供

觀察台股漲升結構，今（2025）年迄今在集中市場1,028檔股票中，僅320檔為正報酬，權值股占七成，漲勢集中在相對少數大型股。

台股3月底回檔至4月9日，融資餘額快速萎縮，透露偏好小型股的一般投資人快速退場，台股自4月谷底翻揚，在AI為主的龍頭股帶動下，加權指數與櫃買指數已約有9%差距。

除AI風潮之外，另一重要關鍵是對等關稅影響大型股有限，大型股企業有轉嫁成本上升能力，中小型公司轉嫁這方面成本的能力較弱，以致可能影響接受訂單能力或獲利遭侵蝕。

9月關注重點是美國聯準會降息動態，2024年美國採預防性降息，9至12月降息4碼，接下來三個月內的美股主要指數漲幅10至17%不等，台股加權指數漲幅10%，電子類股漲幅達20%；如果今年9月美國聯準會啟動降息，接下來三個月的股市走向多頭機率升高。

美國今年降息狀況仍屬短期紛擾，可注意到的是2026年降息的速度與力道，美國財政部今年前七月淨利息支出金額高達5,996億美元，年增9.5%，若以此增幅推算，全年淨利息支出將逼近1兆美元，超過國防支出，躍居最大的支出項目，短期內唯有依靠降息一途，才能有效控制利息支出乃至於財政缺口，而降息6碼的幅度則是利息支出增減之間的轉折平衡點，因此判斷美國聯準會啟動連續降息的機率仍高。

如果美國聯準會採連續降息且經濟數據同時不差，美國經濟軟著陸機率高。

從關稅角度來看，傳產族群的成衣、製鞋、重電廠輸美比重在30~50%，雖部分關稅成本將由客戶分攤可控，但加上關稅的終端ASP上升，恐衝擊整體需求，短期較難受到資金親睞；台灣對等關稅10月底前將爭取下調，20%關稅目前應為上限，後續對股市的影響不大，半導體關稅雖仍有變數，但龍頭企業轉嫁能力高，預計受到的衝擊亦有限。

產業持股配置上，要留意台灣對等關稅稅率目前是20%高於日韓，後續談判有可能調降，對中小型企業帶來助益；但傳產企業方面，已傳出下游客戶必須共同分擔關稅成本才能取得訂單，並且利潤比預估還要差；反之，科技業的資本支出還可以增加，因此對電子零組件有利。

櫃買市場近期的PCB族群呈現大漲，主要來自下游需求強勁與材料升級帶來的利多，此外，台灣PCB大型股對標的中國大陸PCB，陸股PCB漲幅超過200%，台股顯然還有上漲空間；大陸PCB也擴廠，台灣相關設備廠也接到相關訂單，對營運增添利多。

去年投資人青睞的高股息題材，單純看股息配置，股息越配越低，要留意一些股票殖利率高卻未被高股息ETF納入，市值不大是原因之一，但投資主軸恐不在高股息題材了；金融業也因2026年要實施國際財務報導準則 (IFRSs) 第17號「保險合約」，恐影響一些金融公司配息，選股方面會特別注意。

中小型股容易受消息面或題材面激勵而勁揚，但遭套牢或投資損失機率也大，介入這類股票還是交由具投研團隊的機構法人發行基金操作為宜，舉例近期股價震盪幅度大的玻纖布與CCL族群，雖然產品漲價或需求趨勢看好是正確，但個別公司受惠程度差異很大，尤其台廠在這產業不具主導權，所以選錯股就很傷腦筋。

台股8月加權指數上漲2.93%、櫃買指數漲9.91%，代表關稅落地及降息預期提高後，台股資金開始流入中小型股。