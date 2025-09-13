多重資產策略 穩中求勝
聯準會9月降息可說是箭在弦上，不過市場的雜音仍舊不絕，包括近期川普解雇多名官員。
這些事情引發聯準會的政治化疑慮，也引發市場對於美元資產的不信任、以及經濟數據表現錯綜，再加上股市也來到高檔的位階，不排除在面臨獲利了結的壓力之下，波動風險部分仍須留意。
投信法人建議，穩健型投資者於此階段，不妨透過跨資產、跨市場布局的多重資產策略來因應，既掌握資產輪動表現契機，也透過多方布局來平衡投資組合波動。
群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，從經濟的數據來看，8月非農業新增就業人數僅增加2.2萬人，低於市場預期的7.3萬人，同時6月的新增就業人數數據下修至減少1.6萬人，創下近五年來首次負成長。
此結果顯示美國就業市場出現明顯降溫，進一步強化市場對9月降息預期。儘管勞動市場放緩跡象明顯，然就目前其他數據來看，尚未有顯著經濟衰退跡象，風險性資產仍有表現機會，但後續降息步調與強度仍需觀察。
徐偉庠進一步指出，在現階段的投資配置上，考量降息預期帶動資金流向，加上AI題材已從運算硬體延伸至國防、商業應用與流程自動化，故AI概念股仍值留意。
其他的題材像是美國製造基建題材、非核心消費、醫療保健、工業題材等族群，投資人亦可以保持關注態度。
在債券配置的部分，基於企業的獲利動能改善良好，以及違約率能夠維持低檔的背景，再加上降息可望對整體債市形成支撐，可均衡配置投資級債與非投等債。
